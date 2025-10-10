Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Una noche de pasión Rojinegra: banderazo de la hinchada de Patronato

Fuegos artificiales, bengalas y una inquebrantable pasión se dio a la afuera del hotel en el que concentra Patronato para el partido del domingo.

10 de octubre 2025 · 21:01hs
La hinchada se hizo presente en el hotel en que concentra Patronato.

La hinchada se hizo presente en el hotel en que concentra Patronato.

Con cánticos, fuegos artificiales, bengalas y una inquebrantable pasión, cientos de hinchas de Patronato se congregaron frente al Grand Hotel Paraná para alentar al equipo antes del crucial encuentro por el Reducido del segundo ascenso a la Liga Profesional. La ciudad vibró al ritmo del amor por la camiseta.

Los hinchas de Patronato presente.

A pocas horas de un partido que podría definir el destino de Patronato en la temporada 2025 de la Primera Nacional, la hinchada se hizo sentir con fuerza. Como en los grandes momentos, el pueblo Rojinegro respondió al llamado: un numeroso grupo de fanáticos se reunió este viernes por la noche frente al Grand Hotel Paraná, lugar de concentración del plantel profesional, para realizar un impactante banderazo de aliento.

Hinchas de Patronato convocan a un banderazo este viernes.

Hinchas de Patronato convocan a un banderazo este viernes

Patronato clasificó al reducido una fecha antes del cierre de la fase regular. 

¿Cómo se disputará el reducido de la Primera Nacional?

El epicentro fue frente a la Plaza 1º de Mayo, en pleno corazón de la capital entrerriana. Allí, la pasión superó al frío de la noche: bombos, trompetas, cánticos eternos y banderas cubrieron el frente del hotel donde el equipo descansa y se prepara para el trascendental cruce de mañana frente a Estudiantes de Río Cuarto, por los octavos de final del Reducido que otorga el segundo ascenso a la Liga Profesional.

El compromiso ante el equipo cordobés no es uno más. El choque, que se disputará en el estadio Antonio Candini de Río Cuarto, representa una verdadera final para Patronato. Tras una temporada irregular pero con momentos de recuperación, el equipo dirigido por Gabriel Gómez llega con la ilusión intacta, sabiendo que un triunfo lo colocará a solo tres partidos del regreso a la élite del fútbol argentino.

La consigna del banderazo fue clara: “Estamos con ustedes”. Más que una expresión, fue un grito colectivo que retumbó en la noche paranaense. Los hinchas, conscientes del esfuerzo y la exigencia del torneo, se acercaron para renovar su compromiso con el equipo. No importó la hora, ni el cansancio de la semana: el aliento fue absoluto.

El partido de Patronato en Córdoba

El partido se jugará este domingo desde las 19.10 en la ciudad de Río Cuarto (Córdoba). El plantel quedó concentrado este viernes en el hotel. Luego del almuerzo viajarán a la provincia de Córdoba para jugar el partido que es una verdadera final.

El enfrentamiento no solo define el futuro deportivo inmediato del club. También marca el rumbo institucional y emocional de un Patronato que quiere seguir creciendo. El sistema de Reducido deja margen para poco error: es ganar o quedar fuera. No hay mañana para el que pierde. En este contexto, el respaldo popular cobra una dimensión especial. No es una presión, sino un empuje. Anoche los jugadores recibieron un gran apoyo.

