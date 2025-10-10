Una camioneta chocó con una retroexcavadora en el Acceso Norte de Paraná

El choque entre una retroexcavadora y una camioneta en Acceso Norte de Paraná dejó un herido con múltiples lesiones y otro con dolor lumbar.

Un auto se chocó contra una retroexcavadora y camioneta en Acceso Norte dejó un herido de consideración

Un accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 7 horas de este viernes movilizó a personal policial, bomberos y servicios de emergencia en la intersección de Acceso Norte y López Jordán de Paraná.

El siniestro involucró a una retroexcavadora perteneciente a Obras Sanitarias y una camioneta Ford Ranger, ambos vehículos circulaban por el carril derecho cuando, por causas que se investigan, la camioneta impactó violentamente contra la parte trasera de la maquinaria vial. El choque provocó que la retroexcavadora se desplazara unos 30 metros desde el punto de colisión.

El conductor de la Ford Ranger sufrió múltiples golpes y cortes, y aunque permanecía consciente, se encontraba visiblemente alterado. Debido a la gravedad del estado del vehículo (cuya cabina quedó severamente compactada), fue necesaria la intervención de Bomberos Voluntarios para extraer al hombre, quien luego fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín.

Por su parte, el operario que conducía la retroexcavadora no presentó heridas visibles en el momento, pero se dirigió por sus propios medios a una clínica privada tras manifestar un intenso dolor lumbar.

Las autoridades trabajan para determinar las causas del accidente, mientras se recomendó circular con precaución en la zona debido a la reducción de calzada durante las tareas de asistencia y remoción de los vehículos.