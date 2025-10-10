Uno Entre Rios | Policiales | acceso norte

Una camioneta chocó con una retroexcavadora en el Acceso Norte de Paraná

El choque entre una retroexcavadora y una camioneta en Acceso Norte de Paraná dejó un herido con múltiples lesiones y otro con dolor lumbar.

10 de octubre 2025 · 10:02hs
Un auto se chocó contra una retroexcavadora y camioneta en Acceso Norte dejó un herido de consideración

Un auto se chocó contra una retroexcavadora y camioneta en Acceso Norte dejó un herido de consideración

Un accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 7 horas de este viernes movilizó a personal policial, bomberos y servicios de emergencia en la intersección de Acceso Norte y López Jordán de Paraná.

Por el mismo carril

El siniestro involucró a una retroexcavadora perteneciente a Obras Sanitarias y una camioneta Ford Ranger, ambos vehículos circulaban por el carril derecho cuando, por causas que se investigan, la camioneta impactó violentamente contra la parte trasera de la maquinaria vial. El choque provocó que la retroexcavadora se desplazara unos 30 metros desde el punto de colisión.

Golpe mortal: la verdad detrás de la muerte de Daiana Mendieta

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

El joven motociclista fue trasladado al hospital San Antonio, de Crespo y luego derivado a Paraná, debido al carácter de las lesiones

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

accidente Acceso Norte Paraná
Un auto se choc&oacute; contra una retroexcavadora y camioneta en Acceso Norte dej&oacute; un herido de consideraci&oacute;n

Un auto se chocó contra una retroexcavadora y camioneta en Acceso Norte dejó un herido de consideración

El conductor de la Ford Ranger sufrió múltiples golpes y cortes, y aunque permanecía consciente, se encontraba visiblemente alterado. Debido a la gravedad del estado del vehículo (cuya cabina quedó severamente compactada), fue necesaria la intervención de Bomberos Voluntarios para extraer al hombre, quien luego fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín.

Por su parte, el operario que conducía la retroexcavadora no presentó heridas visibles en el momento, pero se dirigió por sus propios medios a una clínica privada tras manifestar un intenso dolor lumbar.

Las autoridades trabajan para determinar las causas del accidente, mientras se recomendó circular con precaución en la zona debido a la reducción de calzada durante las tareas de asistencia y remoción de los vehículos.

acceso norte Paraná retroexcavadora accidente
Noticias relacionadas
Un joven de 30 años fue encontrado sin vida en una cuneta junto a su moto. En su poder tenía drogas y dinero. La Justicia investiga las circunstancias de su muerte.

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

El operativo en Gualeguay incluyó seis allanamientos, la identificación de 20 personas y la detención de seis. También secuestraron droga, armas y dinero.

Golpe al narcomenudeo en Gualeguay: seis detenidos y secuestro de más de 700 dosis de cocaína

Se trata de Jade Isabela Calláu Barriga, quien fue condenada por narcotráfico en Entre Ríos. Fue deportada a Bolivia bajo un fuerte operativo de seguridad.

Deportaron a Bolivia a la reina de belleza que aterrizó con 359 kilos de cocaína en Entre Ríos

Las dos personas quedaron a disposición de la justicia tras la incautación de los bolsones de cigarrillos paraguayos.

Detenidos por contrabando de cargamento de cigarrillos en Concordia

Ver comentarios

Lo último

Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

Pedro Alfonso y Yayo Guridi harán temporada teatral juntos en Carlos Paz

Pedro Alfonso y Yayo Guridi harán temporada teatral juntos en Carlos Paz

Es una cachetada al régimen: la reacción local al Nobel de la Paz para María Corina Machado

"Es una cachetada al régimen": la reacción local al Nobel de la Paz para María Corina Machado

Ultimo Momento
Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

Pedro Alfonso y Yayo Guridi harán temporada teatral juntos en Carlos Paz

Pedro Alfonso y Yayo Guridi harán temporada teatral juntos en Carlos Paz

Es una cachetada al régimen: la reacción local al Nobel de la Paz para María Corina Machado

"Es una cachetada al régimen": la reacción local al Nobel de la Paz para María Corina Machado

Hinchas de Patronato convocan a un banderazo este viernes

Hinchas de Patronato convocan a un banderazo este viernes

AMET se sumó al paro docente

AMET se sumó al paro docente

Policiales
Una camioneta chocó con una retroexcavadora en el Acceso Norte de Paraná

Una camioneta chocó con una retroexcavadora en el Acceso Norte de Paraná

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Golpe al narcomenudeo en Gualeguay: seis detenidos y secuestro de más de 700 dosis de cocaína

Golpe al narcomenudeo en Gualeguay: seis detenidos y secuestro de más de 700 dosis de cocaína

Ovación
La Selección Argentina tiene un ensayo ante Venezuela en Miami

La Selección Argentina tiene un ensayo ante Venezuela en Miami

La concordiense Paula Pedrozo participó de un encuentro de rugby extramuros con Las Espartanas

La concordiense Paula Pedrozo participó de un encuentro de rugby extramuros con Las Espartanas

Liga Provincial: el líder visita a su único escolta

Liga Provincial: el líder visita a su único escolta

Nicolás Pagliaruzza, a un paso de dar el salto al profesionalismo

Nicolás Pagliaruzza, a un paso de dar el salto al profesionalismo

Emiliano Stang expectante ante el desafiante El Zonda de San Juan

Emiliano Stang expectante ante el desafiante El Zonda de San Juan

La provincia
Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

AMET se sumó al paro docente

AMET se sumó al paro docente

Entre Ríos: este viernes feriado la temperatura rondará los 30 grados

Entre Ríos: este viernes feriado la temperatura rondará los 30 grados

Ricky Melgarejo: el paranaense que busca su revancha en Gran Hermano

Ricky Melgarejo: el paranaense que busca su revancha en Gran Hermano

La Municipalidad de Paraná abrió las inscripciones para los Espacios de Primera Infancia 2026

La Municipalidad de Paraná abrió las inscripciones para los Espacios de Primera Infancia 2026

Dejanos tu comentario