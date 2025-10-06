Estudiantes de Río Cuarto será el rival de Patronato en los octavos de final del reducido de la Primera Nacional. Esta instancia determinará quien será el segundo equipo que ascenderá a la próxima temporada de la Liga Profesional de Fútbol 2026.
Un rival con varias caras conocidas para Patronato
Cuatro integrantes del plantel de Estudiantes de Río Cuarto dejaron su huella en Patronato. El León es dirigido por un DT que hizo historia en Villa Sarmiento.
El León finalizó la fase regular en el segundo escalón de las posiciones de la Zona B. El conjunto cordobés totalizó 60 puntos, tres menos que Gimnasia de Mendoza, equipo que avanzó a la final del certamen.
Con pasado en Patronato
Estudiantes cuenta en su estructura con varios nombres que dejaron su sello en barrio Villa Sarmiento. Uno de ello es el entrenador Iván Delfino, quien condujo a Patronato en la campaña del ascenso a la elite en la temporada 2015 de la Primera Nacional.
En la nómina de futbolistas figuran tres miembros del plantel que se coronó campeón de la Copa Argentina 2022. Se trata de los defensores Sergio Ojeda y Facundo Cobos y el mediocampista central Fabio Vázquez.
Ojeda formó parte del 11 inicial que derrotó a Talleres de Córdoba en la final del certamen integrador. El futbolista surgido de la cantera de Independiente disputó 60 encuentros con la camiseta de Patronato. En ese recorrido convirtió dos tantos
Cobos, por su parte, disputó 89 juegos en barrio Villa Sarmiento y anotó dos goles. Mientras que Vázquez lució el manto Rojinegro en 59 oportunidades y aportó dos conquistas
El León cuenta además con otro jugador que defendió el escudo del santo. Se trata del marcador de punta derecho Matías Ruíz Díaz. En su ciclo en la capital entrerriana disputó 30 juegos.
Programa de los octavos de final del reducido de la Primera Nacional
Sábado
13 (TV): Atlanta-Chaco For Ever
20.30 (TV): Gimnasia y Tiro (Salta) - Temperley
Domingo
15.10: Gimnasia (Jujuy) – San Miguel
17.10 (TV): Estudiantes (Buenos Aires) – Deportivo Maipú (Mendoza)
19: Estudiantes (Río Cuarto) – Patronato
19: Tristán Suárez – Agropecuario (Carlos Casares)
21.15 (TV): Deportivo Morón – San Martín (Tucumán)