Un rival con varias caras conocidas para Patronato

Cuatro integrantes del plantel de Estudiantes de Río Cuarto dejaron su huella en Patronato. El León es dirigido por un DT que hizo historia en Villa Sarmiento.

El ex-defensor de Patronato Facundo Cobos integra el actual plantel de Estudiantes de Río Cuarto.

Estudiantes de Río Cuarto será el rival de Patronato en los octavos de final del reducido de la Primera Nacional. Esta instancia determinará quien será el segundo equipo que ascenderá a la próxima temporada de la Liga Profesional de Fútbol 2026.

El León finalizó la fase regular en el segundo escalón de las posiciones de la Zona B. El conjunto cordobés totalizó 60 puntos, tres menos que Gimnasia de Mendoza, equipo que avanzó a la final del certamen.

Con pasado en Patronato

Estudiantes cuenta en su estructura con varios nombres que dejaron su sello en barrio Villa Sarmiento. Uno de ello es el entrenador Iván Delfino, quien condujo a Patronato en la campaña del ascenso a la elite en la temporada 2015 de la Primera Nacional.

En la nómina de futbolistas figuran tres miembros del plantel que se coronó campeón de la Copa Argentina 2022. Se trata de los defensores Sergio Ojeda y Facundo Cobos y el mediocampista central Fabio Vázquez.

Sergio Ojeda.jpg Sergio Ojeda en acción luciendo la camiseta de Patronato por Copa Libertadores UNO / Juan Ignacio Pereira

Ojeda formó parte del 11 inicial que derrotó a Talleres de Córdoba en la final del certamen integrador. El futbolista surgido de la cantera de Independiente disputó 60 encuentros con la camiseta de Patronato. En ese recorrido convirtió dos tantos

Cobos, por su parte, disputó 89 juegos en barrio Villa Sarmiento y anotó dos goles. Mientras que Vázquez lució el manto Rojinegro en 59 oportunidades y aportó dos conquistas

El León cuenta además con otro jugador que defendió el escudo del santo. Se trata del marcador de punta derecho Matías Ruíz Díaz. En su ciclo en la capital entrerriana disputó 30 juegos.

Programa de los octavos de final del reducido de la Primera Nacional

Sábado

13 (TV): Atlanta-Chaco For Ever

20.30 (TV): Gimnasia y Tiro (Salta) - Temperley

Domingo

15.10: Gimnasia (Jujuy) – San Miguel

17.10 (TV): Estudiantes (Buenos Aires) – Deportivo Maipú (Mendoza)

19: Estudiantes (Río Cuarto) – Patronato

19: Tristán Suárez – Agropecuario (Carlos Casares)

21.15 (TV): Deportivo Morón – San Martín (Tucumán)