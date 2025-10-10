Central Córdoba superó a Unión en el Madre de Ciudades

En Santiago del Estero en el inicio de la fecha 12 del Torneo Clausura, Central Córdoba se impuso 3 a 1 ante el Tate.

Central Córdoba le ganó 3-1 a Unión en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero en el inicio de la fecha 12 del Torneo Clausura, superó a su rival en la Zona A y metió presión en la parte alta de la tabla.

El Ferroviario dominó las acciones en la provincia santiagueña desde un principio. Un remate de Leonardo Heredia estrellado en el travesaño fue el primer aviso de que la tarde vendría torcida para el Tatengue fuera de Santa Fe, y así se concretó en los papeles a los 34 minutos . El Pupa se sacó el traje de goleador para ponerse el de asistidor, ya que fue el encargado de bajar una pelota en el área para el posterior disparo de Jonathan Galván a la red .

Ya en el complemento, el equipo de Leonardo Madelón intentó cambiar la cara, pero la letalidad de los conducidos por Omar de Felippe fue crucial para liquidar el trámite a los 61 minutos con otro pase gol de Heredia que dejó mano a mano a Lucas Besozzi. El punta de 22 años enfiló contra Matías Tagliamonte y realizó un toque suave para meter el balón esquinado contra el palo derecho del ex Racing.

El descuento de Agustín Colazo en el cierre solo añadió dramatismo en Santiago del Estero, pero el anfitrión puso cifras definitivas en el tiempo adicionado a través de Matías Perelló.

Cómo quedaron Central Córdoba e Unión

De esta manera, Central Córdoba dejó atrás una racha adversa de cinco partidos sin victorias y escaló al segundo lugar de la Zona A con 18 puntos, a uno del líder Defensa y Justicia (19).

En contraposición, Unión alcanzó su cuarto duelo sin triunfos tras sendos empates ante Independiente Rivadavia y Banfield, sumado a una derrota en el 15 de Abril frente al último de la tabla, Aldosivi. Se posiciona en el cuarto lugar del grupo con 17 unidades.