¿Cómo le fue a Patronato con Nahuel Viñas como árbitro?

El colegiado dirigió a Patronato en cuatro oportunidades. El domingo estará presente en la presentación del Rojinegro en el Reducido.

7 de octubre 2025 · 22:08hs
Nahuel Viñas dirigirá por quinta vez a Patronato.

Nahuel Viñas dirigirá por quinta vez a Patronato.

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) oficializó este martes los cuerpos arbitrales de la final de la Primera Nacional y de los encuentros correspondiente a los octavos de final del Reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional 2026. En esta instancia Patronato visitará a Estudiantes de Río Cuarto.

El duelo entre el Rojinegro y el León del sur de Córdoba se disputará el próximo domingo a partir de las 19.10 en el estadio Ciudad de Río Cuarto. Esta historia será dirigida por Nahuel Viñas, quien será secundado por los jueces asistentes Gonzalo Ferrari y Joaquín Badano. el cuarto juez será Alejandro Scionti.

Emanuel Moreno entrenó este martes a la par de sus compañeros.

Patronato, con un regreso y una posible baja para iniciar el reducido

Patronato no está jugando bien, pero intentará superar a uno de los equipos candidatos.

El duelo entre Estudiantes de Río Cuarto y Patronato será televisado

Antecedentes positivo para Patronato

El árbitro, de 39 años, dirigió cuatro encuentros que tuvo como protagonista al Rojinegro. En ese derrotero el elenco de barrio Villa Sarmiento edificó tres victorias y perdió el restante juegos.

Viñas estuvo presente en el estadio Grella el 23 de junio de 2024, ocasión en la que el Santo goleó 4 a 0 a Agropecuario de Carlos Casares. En ese juego el Sojero fue dirigido técnicamente por el actual DT de Patronato, Gabriel Gómez.

El santafesino también estuvo en barrio Villa Sarmiento el pasado 6 de julio en el triunfo del dueño de casa sobre Tristán Suárez, por 2 a 0.

Además dirigió la derrota que sufrió el Rojinegro ante Alvarado, en Mar del Plata, por 3 a 1, por la primera rueda de la temporada 2025. El último registro fue en la victoria por 1 a 0 ante el Torito de Mar del Plata, en la capital entrerriana.

Programa de la final de la Primera Nacional y del reducido

Final por el primer ascenso

Sábado

17 (TV): Deportivo Madryn - Gimnasia (Mendoza)

Árbitro: Nicolás Ramírez

En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos señalados precedentemente, se jugará un tiempo suplementario de treinta minutos, en dos períodos de quince minutos cada uno, y de subsistir la igualdad, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del R.G.

Reducido por el segundo ascenso

Sábado

13 (TV): Atlanta -Chaco For Ever

Árbitro: Daniel Zamora

20.30 (TV): Gimnasia y Tiro (Salta) - Temperley

Árbitro: Álvaro Carranza

Domingo

15 (TV): Gimnasia (Jujuy) - San Miguel

Árbitro: Bruno Amiconi

17.10 (TV): Estudiantes (Buenos Aires) - Deportivo Maipú (Mendoza)

Árbitro: Ariel Penel

19: Tristán Suárez - Agropecuario (Carlos Casares)

Árbitro: Yamil Possi

19.10 (TV): Estudiantes (Rio Cuarto) - Patronato

Árbitro: Nahuel Viñas

21.15 (TV): Deportivo Morón - San Martin (Tucumán)

Árbitro: Pablo Giménez

Patronato Reducido Primera Nacional
