Se juega Torneo de golf a beneficio de Fundación Crisálida

El Club Atlético Estudiantes de Paraná realiza este sábado la quinta edición del torneo de golf solidario a beneficio de la Fundación Crisálida, entidad dedicada a la oncología y cuidados paliativos para niños y adolescentes. El certamen recreativo se llevará a cabo desde las 11, en las canchas del club.
La jornada de golf contará con la participación de jugadores y jugadoras de distintas categorías. Todo en los links del Estudiantes.
La jornada contará con la participación de jugadores y jugadoras de distintas categorías, en un clima de competencia y solidaridad. Además, se ofrecerán premios especiales y actividades sociales al finalizar el juego.
Categorías de competencia son las siguientes: Damas en Primera Scratch hasta 25 / 26 a 59 handicap. Habrá premios para el primer y segundo lugar en cada categoría.
Caballeros Primera Scratch hasta 9, 10 a 16, 17 a 24, 25 a 36 y +37 handicap y habrá premio para el primer y segundo puesto en cada categoría.
También se informó que se registrarán premios especiales, en Mejor Approach para Damas y Caballeros
Se fijó una tarifa de inscripción para Premium de 50 mil pesos y única de 60 mil pesos. Cabe destacar que todo lo recaudado será a beneficio de Fundación Crisálida, que tanto trabaja en la capital entrerriana.
El cierre con encuentro será social. Al finalizar el torneo se ofrecerá una vaquillona con cuero asada a la vista, además de la entrega de premios, sorteos y remates, generando un espacio de camaradería entre los participantes