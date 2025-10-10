Se juega Torneo de golf a beneficio de Fundación Crisálida

La jornada de golf contará con la participación de jugadores y jugadoras de distintas categorías. Todo en los links del Estudiantes.

El golf se reúne este sábado en el CAE.

El Club Atlético Estudiantes de Paraná realiza este sábado la quinta edición del torneo de golf solidario a beneficio de la Fundación Crisálida, entidad dedicada a la oncología y cuidados paliativos para niños y adolescentes. El certamen recreativo se llevará a cabo desde las 11, en las canchas del club.

La jornada contará con la participación de jugadores y jugadoras de distintas categorías, en un clima de competencia y solidaridad. Además, se ofrecerán premios especiales y actividades sociales al finalizar el juego.

Categorías de competencia son las siguientes: Damas en Primera Scratch hasta 25 / 26 a 59 handicap. Habrá premios para el primer y segundo lugar en cada categoría.

Las categorías de golf

Caballeros Primera Scratch hasta 9, 10 a 16, 17 a 24, 25 a 36 y +37 handicap y habrá premio para el primer y segundo puesto en cada categoría.

También se informó que se registrarán premios especiales, en Mejor Approach para Damas y Caballeros

Se fijó una tarifa de inscripción para Premium de 50 mil pesos y única de 60 mil pesos. Cabe destacar que todo lo recaudado será a beneficio de Fundación Crisálida, que tanto trabaja en la capital entrerriana.

El cierre con encuentro será social. Al finalizar el torneo se ofrecerá una vaquillona con cuero asada a la vista, además de la entrega de premios, sorteos y remates, generando un espacio de camaradería entre los participantes