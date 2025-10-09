Uno Entre Rios | Policiales | Daiana Mendieta

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Los primeros resultados de la autopsia al cuerpo de Daiana Mendieta revelan que falleció por un fuerte golpe en la cabeza.

9 de octubre 2025
Este jueves se conocieron los primeros resultados de la autopsia al cuerpo de Daiana Mendieta, la joven de 22 años que fue hallada sin vida en un aljibe tras una intensa búsqueda. El informe forense determinó que la causa de muerte fue un fuerte golpe en la cabeza, y no un disparo de arma de fuego como se había sugerido en un primer momento.

La autopsia se llevó a cabo en la morgue de Oro Verde por orden de la fiscal Emilce Reynoso. Según los médicos forenses, Daiana Mendieta sufrió un traumatismo de cráneo provocado por un elemento contundente, con punta y filo, lo que generó un orificio en la parte posterior del cráneo. Esta herida fue la que, inicialmente, llevó a presumir que se trataba de un impacto de bala.

Desde la Fiscalía se confirmó que se trató de una muerte violenta, pero descartaron el uso de arma de fuego. Esta nueva información llevó a reorientar la investigación y se ordenaron nuevos allanamientos en la localidad de Gobernador Mansilla, en particular en un galpón alquilado por Gustavo Brondino, quien hasta el momento es el único detenido en el marco de la causa.

Los procedimientos buscan recolectar herramientas u objetos que pudieran haber sido utilizados para provocar la lesión mortal. El avance en los resultados periciales es considerado clave para esclarecer lo ocurrido con la joven y determinar responsabilidades.

El caso ha generado gran conmoción en la comunidad, que exige justicia por Daiana Mendieta.

