Defensa y Justicia bajó a Argentinos y es líder

Defensa y Justicia se impuso por 1 a 0 sobre el Bicho Colorado en Florencio Varela. El Halcón manda en soledad la Zona A del Torneo Clausura

10 de octubre 2025 · 20:13hs
Defensa y Justicia bajó a Argentinos y es líder

Defensa y Justicia derrotó este viernes 1 a 0 a Argentinos Juniors en el estadio Norberto Tito Tomaghello, eb la localidad bonaerense de Florencio Varela, en el marco de la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Con esta victoria el Halcón se transformó en el flamante líder de la Zona A.

Desde el inicio, ambos equipos buscaron imponer su ritmo, aunque las imprecisiones dominaron los primeros minutos. El conjunto visitante se mostró mejor con el mediocampista Nicolás Oroz y el defensor Leandro Lescano activos en la creación, mientras que el anfitrión respondió a través de la movilidad del mediocampista Aaron Molinas y las proyecciones de Ezequiel Cannavo por derecha.

Argentinos Juniors contó con las chances más claras con un cabezazo alto de Lescano tras un córner y un potente zurdazo de Hernán López que pasó apenas desviado. A los 44 minutos, el Defensa y Justicia rompió el cero después de que el mediocampista Kevin Gutiérrez intentó un pase en profundidad pero Abiel Osorio se encontraba en posición adelantada, por lo que el VAR anuló el gol.

Defensa y Justicia golpeó en el inicio del segundo tiempo

A los 2 minutos del complemento, tras la lesión del arquero del Bicho Diego Rodríguez, que fue reemplazado en el segundo tiempo por Gonzalo Payer, el delantero Juan Gutiérrez de cabeza le dio el 1 a 0 a Defensa y Justicia ante Argentinos Juniors.

Con este triunfo, el Halcón escaló al primer lugar en la Zona B con 19 puntos, mientras que los dirigidos por Nicolás Diez se mantienen en el noveno puesto con 15 unidades.

En la próxima fecha, Argentinos Juniors recibirá el viernes a las 21.15 horas a Newell’s. Por el lado de Defensa y Justicia viajará a Santa Fe para enfrentarse a Unión el martes a las 19.15 horas.

