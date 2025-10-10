La emotiva tarde de Nacho Russo: gol contra Newell's y dedicatoria a Miguel

Pese a la muerte de su padre Miguel Russo, el delantero de Tigre eligió jugar y logró anotar su apellido en la columna goleadora.

La muerte de Miguel Ángel Russo conmocionó al fútbol argentino y su propio hijo Nacho optó por rendirle tributo participando de la visita de Tigre a Newell's, un duelo con la emoción a flor de piel donde logró dedicarle su gol en el Coloso Marcelo Bielsa.

El duelo en el Parque de la Independencia antes de su pitazo inicial tuvo un minuto de silencio en tributo al DT del Xeneize, donde a pesar de su fuerte vinculación con Rosario Central se vivió con gran respeto y con su retoño como protagonista , evidentemente conmocionado al despedirse de su padre solo horas atrás y sumarse a último momento a la delegación del Matador para el duelo.

El gol de Nacho Russo

Con veintidos minutos en el reloj de juego, el delantero hizo una gran demostración de su olfato goleador y apareció solo en el área para empujar la pelotay romper las tablas. Inmediatamente, el ex-Instituto rompió en llanto mientras sus compañeros le abrazaban.

Antes de volver a su mitad del campo de juego para la reanudación de las acciones, el delantero de 24 años levantó su camiseta y mostró su tatuaje en homenaje a su padre: "Todo se cura con amor", una de las frases celebres del mítico DT.