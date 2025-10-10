Uno Entre Rios | Ovación | Argentina

Argentina venció a Venezuela en su primer amistoso de la gira por Estados Unidos

La Selección Argentina trabajó más de la cuenta para quedarse con el triunfo 1 a 0 ante una Vinotinto, que afronta una profunda renovación.

10 de octubre 2025 · 21:12hs
Giovani Lo Celso marcó el gol de Argentina.

Messi mira el partido de Argentina en un palco.

Argentina derrotó 1-0 a Venezuela en el primer amistoso de la gira por Estados Unidos gracias al único gol de Giovani Lo Celso en un complicado encuentro que se destrabó por detalles en el Hard Rock Stadium de Miami. Vale recordar que Lionel Messi no participó del duelo y siguió las acciones desde un palco.

La Albiceleste sufrió más de la cuenta ante una Vinotinto renovada en sus apellidos, que viene de quedarse afuera del Mundial 2026, aunque tuvo mayor eficacia y pudo ampliar diferencias en más de una oportunidad, pero el arquero José Contreras evitó una goleada. El campeón del mundo buscará cerrar la fecha FIFA con una sonrisa el próximo martes contra Puerto Rico en el Chase Stadium de Florida con horario a confirmar.

Formación de Argentina

Titulares

  • (23) Emiliano Martínez
  • (26) Nahuel Molina
  • (13) Cristian Romero
  • (6) Marcos Senesi
  • (3) Nicolás Tagliafico
  • (24) Enzo Fernández
  • (5) Leandro Paredes
  • (11) Giovani Lo Celso
  • (18) Nicolás Paz
  • (22) Lautaro Martínez
  • (9) Julián Álvarez

Suplentes

  • (1) Walter Benítez
  • (12) Gerónimo Rulli
  • (2) Leonardo Balerdi
  • (4) Gonzalo Montiel
  • (19) Nicolás Otamendi
  • (25) Lautaro Rivero
  • (7) Rodrigo De Paul
  • (14) Aníbal Moreno
  • (17) Giuliano Simeone
  • (20) Alexis Mac Allister
  • (15) Nicolás González
  • (16) José Manuel López

Entrenador: Lionel Scaloni

Formación de Venezuela

Titulares

  • (1) José Contreras
  • (4) Jon Aramburu
  • (2) Nahuel Ferraresi
  • (5) Teo Quintero
  • (3) Alessandro Milani
  • (11) Juan Pablo Añor
  • (8) Cristian Cásseres Jr.
  • (10) Telasco Segovia
  • (17) Kervin Andrade
  • (9) Alejandro Marqués
  • (7) Gleiker Mendoza

Suplentes

  • (12) Cristopher Varela
  • (22) Joel Graterol
  • (6) Carlos Vivas
  • (13) Luis Balbo
  • (14) Ronald Hernández
  • (15) Jorge Yriarte
  • (16) Carlos Faya
  • (18) Wikelman Carmona
  • (20) Matías Lacava
  • (19) Kevin Kelsy
  • (21) Jesús Ramírez
  • (23) Jovanny Bolívar

Entrenador: Oswaldo Vizcarrondo

Messi alentó desde afuera

Lionel Messi no dijo presente en el amistoso que disputará la Selección Argentina contra su par de Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, como ya había adelantado el entrenador Lionel Scaloni en conferencia de prensa: "Hemos hablado con él, son partidos para probar y ver, pero con él hablaremos y decidiremos. Me gustaría probar diferentes alternativas porque son partidos para eso".

El motivo detrás de la ausencia del Diez es que el cuerpo técnico priorizó darle descanso, esto debido a la sobrecarga de partidos en los que participó con el Inter Miami en el último mes, que ascendió hasta siete en tan solo 27 días. Además, esta serie de encuentros incluyó viajes lejanos a Nueva York y Toronto, que tienen especial importancia por tratarse del cierre de la temporada regular de la MLS, con las Garzas ya fuera de la carrera por el Supporters´ Shield, pero buscando la mejor posición posible en los playoffs.

Lionel Scaloni sobre la presencia de Messi ante Venezuela: "Todavía no hemos decidido el equipo"

De todas maneras, el capitán de la Albiceleste estuvo presente en el estadio de Miami, junto a su familia. Allí, desde uno de los palcos, siguió desde cerca la acción, a puro mate y atento a lo que sucedía con sus compañeros.

Dejanos tu comentario