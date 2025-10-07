Patronato, con un regreso y una posible baja para iniciar el reducido

Emanuel Moreno estará a disposición en Patronato para visitar a Estudiantes de Río Cuarto. Julián Marcioni se realizó estudios médicos.

El plantel de Patronato se prepara para iniciar su recorrido en el reducido de la Primera Nacional, instancia que determinará cual será el segundo equipo que dejará su lugar en la categoría para formar parte de la temporada 2026 de la Liga Profesional.

El Rojinegro iniciará su recorrido en el mini certamen el próximo domingo en el sur de Córdoba, lugar donde visitará a Estudiantes de Río Cuarto. Este juego se llevará adelante a partir de las 19.10 y será televisado por TYC Sports.

Un regreso, una posible baja en Patronato

El entrenador del elenco de barrio Villa Sarmiento, Gabriel Gómez, inició la jornada con una buena noticia y una incertidumbre. El aspecto positivo es la recuperación física de Emanuel Moreno.

El mediocampista ofensivo, que en esta temporada también ofició de marcador de punta izquierdo, sufrió un desgarro el 17 de agosto en la victoria que el Santo edificó en el estadio Grella ante Arsenal de Sarandí por 1 a 0. La lesión lo marginó de los últimos siete juegos de la fase regular.

Por otro lado, el DT aguarda por los resultados de los estudios médicos realizados a Julián Marcioni. El futbolista surgido del semillero de Newell´s de Rosario fue reemplazado el pasado sábado a los 21 minutos por Valentín Pereyra.