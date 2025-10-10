En la madrugada de este viernes 10 de octubre, las estaciones de servicio Shell en la ciudad de Paraná aplicaron una nueva actualización en los valores de sus combustibles. Los incrementos oscilan entre 0,73% y 1,18%, según el tipo de producto, lo que representa la segunda suba del mes. El primer aumento que tuvo octubre fue el pasado 4.
Shell subió por segunda vez en menos de 7 días el precio de sus combustibles en Paraná
En la madrugada de este viernes 10 de octubre, las estaciones de servicio Shell en la capital provincial remarcaron los valores de naftas y gasoil
Los nuevos precios de Shell
Los precios Shell al 10 de octubre, , según informó ElOnce, son los siguientes:
Super: $1.610
Vp NAFTA: $1.871
Evolux: $1.646
Vp diésel: $1.891
Esto representa un aumento del 1,13% para la nafta Súper, 0% para la V-Power Nafta, 0,73% en Evolux y 1,18% en V-Power Diesel.
Segundo aumento en una semana
Vale recordar que el último incremento se había registrado el pasado 4 de octubre, con los siguientes precios: Super $1.592; Vp NAFTA $1.872; Evolux $1.634 y VP diesel $1.869.
En ese momento, el ajuste llegaba a pocos días después de que el Gobierno nacional resolviera postergar la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que debía aplicarse el 1° de octubre. La decisión fue oficializada a través del Decreto 699/2025, publicado en el Boletín Oficial, y pospone el incremento hasta el 1° de noviembre.