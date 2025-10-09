Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Uno Entre Rios | Policiales | motociclista

9 de octubre 2025 · 12:36hs
Un motociclista resultó con heridas de gravedad tras una colisión en la intersección de Los Constituyentes y Brasil, en la localidad de Crespo. En un primer momento lo trasladaron al hospital San Antonio pero, debido al carácter de las lesiones, fue derivado a Paraná.

Según datos policiales, pasadas las 7 de este jueves, un utilitario Renault Kangoo y una moto Honda CG 150 CC colisionaron mientras sus conductores se trasladaban a sus respectivos trabajos.

El joven motociclista de 19 años se llevó la peor parte con una fractura expuesta en su pierna izquierda. El conductor del utilitario, un joven de 20 años resultó ileso.

Intervino el fiscal en turno doctor Cristian Giunta, quien ordenó la realización de extracciones de muestras de sangre y se hicieron pericias en el lugar.

