Hinchas de Patronato convocan a un banderazo este viernes Este viernes, desde las 20.30, hinchas de Patronato se reunirán en el Grand Hotel Paraná para apoyar al equipo antes del partido clave. 10 de octubre 2025 · 11:49hs

Este viernes, desde las 20.30, los hinchas de Patronato se reunirán en el Grand Hotel Paraná, frente a la Plaza de Mayo, para realizar un banderazo en apoyo al equipo. La convocatoria busca alentar al plantel de cara al partido crucial que disputarán el próximo domingo contra Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba.

El encuentro corresponde a los octavos de final del Reducido por el segundo ascenso a la Primera División, una serie decisiva que mantiene en vilo a toda la hinchada. Los fanáticos quieren demostrar su respaldo y energía para que el equipo avance y cumpla el sueño del ascenso.

Este banderazo será una muestra de fervor y unión en vísperas de un partido que puede marcar un antes y un después en la temporada.