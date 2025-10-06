El duelo entre Estudiantes de Río Cuarto y Patronato será televisado

Patronato se presentará el domingo, desde las 19.10, en la localidad cordobesa, donde deberá ganar para continuar con vida en la Primera Nacional.

Patronato no está jugando bien, pero intentará superar a uno de los equipos candidatos.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer la programación para la primera instancia del Reducido de la Primera Nacional, que otorgará el segundo ascenso a Primera División. Patronato visitará a Estudiantes de Río Cuarto el domingo 12, desde las 19.10, en un duelo que será televisado por TyC Sports.

El equipo cordobés, que cuenta en su plantel con los exrojinegros Sergio Ojeda, Fabio Vázquez y Facundo Cobos –ambos campeones de la Copa Argentina 2022 con el cuadro paranaense– y es dirigido por Iván Delfino –DT del ascenso a Primera en 2015–, tiene ventaja deportiva, por lo que el empate le alcanzará para pasar a la siguiente instancia. Es decir, el conjunto entrerriano está obligado a ganar para no quedar eliminado.

Los cruces de la Primera Nacional

En el inicio de los octavos de final, Atlanta recibirá el sábado a las 13 horas a Chaco For Ever. Ese mismo día, en el estadio Gigante del Norte, Gimnasia y Tiro de Salta y Temperley se medirán a las 20.30.

El domingo, San Miguel viajará a Jujuy para enfrentar a Gimnasia y Esgrima a las 15.10 horas. Poco después, a las 17.10, desde el estadio Ciudad de Caseros, Estudiantes y Deportivo Maipú buscarán un lugar en los cuartos de final.

A las 19 horas se jugará Tristán Suárez-Agropecuario y 10 minutos más tarde comenzará Estudiantes de Río Cuarto-Patronato.

Por otra parte, la final entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza, por el primer ascenso a Primera, se jugará el sábado, a las 17, en el estadio de Platense.