Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

El duelo entre Estudiantes de Río Cuarto y Patronato será televisado

Patronato se presentará el domingo, desde las 19.10, en la localidad cordobesa, donde deberá ganar para continuar con vida en la Primera Nacional.

6 de octubre 2025 · 17:38hs
Patronato no está jugando bien

Prensa Patronato

Patronato no está jugando bien, pero intentará superar a uno de los equipos candidatos.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer la programación para la primera instancia del Reducido de la Primera Nacional, que otorgará el segundo ascenso a Primera División. Patronato visitará a Estudiantes de Río Cuarto el domingo 12, desde las 19.10, en un duelo que será televisado por TyC Sports.

El equipo cordobés, que cuenta en su plantel con los exrojinegros Sergio Ojeda, Fabio Vázquez y Facundo Cobos –ambos campeones de la Copa Argentina 2022 con el cuadro paranaense– y es dirigido por Iván Delfino –DT del ascenso a Primera en 2015–, tiene ventaja deportiva, por lo que el empate le alcanzará para pasar a la siguiente instancia. Es decir, el conjunto entrerriano está obligado a ganar para no quedar eliminado.

El ex-defensor de Patronato Facundo Cobos integra el actual plantel de Estudiantes de Río Cuarto. 

Un rival con varias caras conocidas para Patronato

Patronato tiene rival confirmado para el Reducido: Estudiantes de Río Cuarto será el próximo desafío.

Patronato tiene rival para el Reducido: Estudiantes de Río Cuarto será el próximo desafío

Los cruces de la Primera Nacional

En el inicio de los octavos de final, Atlanta recibirá el sábado a las 13 horas a Chaco For Ever. Ese mismo día, en el estadio Gigante del Norte, Gimnasia y Tiro de Salta y Temperley se medirán a las 20.30.

El domingo, San Miguel viajará a Jujuy para enfrentar a Gimnasia y Esgrima a las 15.10 horas. Poco después, a las 17.10, desde el estadio Ciudad de Caseros, Estudiantes y Deportivo Maipú buscarán un lugar en los cuartos de final.

A las 19 horas se jugará Tristán Suárez-Agropecuario y 10 minutos más tarde comenzará Estudiantes de Río Cuarto-Patronato.

Por otra parte, la final entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza, por el primer ascenso a Primera, se jugará el sábado, a las 17, en el estadio de Platense.

Patronato Estudiantes Primera Nacional TyC
Noticias relacionadas
Patronato clasificó al Reducido, pero se quedó afuera de la Copa Argentina

Patronato clasificó al Reducido, pero se quedó afuera de la Copa Argentina

Patronato y Ferro se enfrentan en Caballito

Ferro, en una ráfaga, le ganó 3 a 1 a Patronato

Patronato visita a Ferro Carril con Gabriel Díaz como titular.

Patronato visita a Ferro con intenciones de escalar posiciones

julio barraza, el arbitro que se despedira con patronato

Julio Barraza, el árbitro que se despedirá con Patronato

Ver comentarios

Lo último

Gerardo Martino acordó su regreso a la MLS

Gerardo Martino acordó su regreso a la MLS

El duelo entre Estudiantes de Río Cuarto y Patronato será televisado

El duelo entre Estudiantes de Río Cuarto y Patronato será televisado

Marcelo Moretti es nuevamente el presidente de San Lorenzo

Marcelo Moretti es nuevamente el presidente de San Lorenzo

Ultimo Momento
Gerardo Martino acordó su regreso a la MLS

Gerardo Martino acordó su regreso a la MLS

El duelo entre Estudiantes de Río Cuarto y Patronato será televisado

El duelo entre Estudiantes de Río Cuarto y Patronato será televisado

Marcelo Moretti es nuevamente el presidente de San Lorenzo

Marcelo Moretti es nuevamente el presidente de San Lorenzo

Nuevo revés para Alberto Fernández en la causa por violencia de género

Nuevo revés para Alberto Fernández en la causa por violencia de género

OSER agiliza autorizaciones a través del sistema CUDA

OSER agiliza autorizaciones a través del sistema CUDA

Policiales
Paraná: detuvieron a un joven por vender un arma de fuego por redes sociales

Paraná: detuvieron a un joven por vender un arma de fuego por redes sociales

Búsqueda de Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla: un auto abandonado, un allanamiento y un detenido

Búsqueda de Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla: un auto abandonado, un allanamiento y un detenido

Búsqueda de Daiana Mendieta: allanaron una casa y detuvieron a un hombre

Búsqueda de Daiana Mendieta: allanaron una casa y detuvieron a un hombre

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida con 300 kilos de cocaína en Entre Ríos

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida con 300 kilos de cocaína en Entre Ríos

Buscan a joven desaparecida en Gobernador Mansilla desde el 3 de octubre

Buscan a joven desaparecida en Gobernador Mansilla desde el 3 de octubre

Ovación
Gerardo Martino acordó su regreso a la MLS

Gerardo Martino acordó su regreso a la MLS

Marcelo Moretti es nuevamente el presidente de San Lorenzo

Marcelo Moretti es nuevamente el presidente de San Lorenzo

El concordiense Marcos Kremer quedó fuera del equipo ideal del Rugby Championship

El concordiense Marcos Kremer quedó fuera del equipo ideal del Rugby Championship

Liga Provincial: Triunfo de Sionista y Olimpia en el cierre de la décima fecha

Liga Provincial: Triunfo de Sionista y Olimpia en el cierre de la décima fecha

Agustín Canapino ganó en San Nicolás y Mariano Werner terminó 17°

Agustín Canapino ganó en San Nicolás y Mariano Werner terminó 17°

La provincia
OSER agiliza autorizaciones a través del sistema CUDA

OSER agiliza autorizaciones a través del sistema CUDA

Nadia Burgos: Entre Ríos mostró que al igual que Espert, Milei se tiene que ir

Nadia Burgos: "Entre Ríos mostró que al igual que Espert, Milei se tiene que ir"

Aumentaron los pasajes del transporte interurbano entre Santa Fe y Paraná

Aumentaron los pasajes del transporte interurbano entre Santa Fe y Paraná

Concepción del Uruguay: piden colaboración para reconstruir hogar de jubilado afectado por el temporal

Concepción del Uruguay: piden colaboración para reconstruir hogar de jubilado afectado por el temporal

Comenzó el ciclo de conversaciones sobre la historia y la identidad de Paraná

Comenzó el ciclo de conversaciones sobre la historia y la identidad de Paraná

Dejanos tu comentario