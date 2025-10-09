Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Un joven de 30 años fue encontrado sin vida en una cuneta junto a su moto. En su poder tenía drogas y dinero. La Justicia investiga las circunstancias de su muerte.

La Justicia investiga las circunstancias en que murió un joven motociclista en la localidad de Chajarí, en el departamento Federación. El muchacho, identificado como Lucas Capillera, de 30 años, fue hallado sin vida en una cuneta de agua junto a una motocicleta marca Honda Wave. En su poder tenía dinero y droga.

El hallazgo se produjo el miércoles, alrededor de las 19 sobre Avenida 28 de Mayo, a unos 100 metros de su intersección con calle Belgrano.

Golpe al narcomenudeo en Gualeguay: seis detenidos y secuestro de más de 700 dosis de cocaína

Según informó la Policía local, el joven se encontraba boca abajo dentro de una cuneta con agua, junto a una moto de baja cilindrada. Profesionales del hospital Santa Rosa acudieron al lugar con una ambulancia y constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales. El conductor habría caído desde una alcantarilla. No obstante, el cuerpo será sometido a una autopsia este jueves, con el objetivo de esclarecer las causas del deceso.

En el lugar del hecho, personal policial procedió al secuestro de la motocicleta, además de una suma de 344.000 pesos en efectivo y 9,7 gramos de clorhidrato de cocaína.

Antecedente

De acuerdo a Chajarí al Día, Capillera es la misma persona que tiempo atrás protagonizó un episodio en la intersección de calles 9 de Julio y Almirante Brown, donde también intervino la Policía. En aquella ocasión, se le encontraron estupefacientes y una réplica de arma de fuego.

En el operativo intervinieron la Fiscalía de turno, efectivos policiales, personal médico, Criminalística, la división de Drogas Peligrosas y Bomberos Voluntarios. La investigación continúa en curso.