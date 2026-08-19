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La Selección Argentina femenina logró un triunfo agónico con un triple sobre la chicharra

Florencia Chagas fue la heroína del elenco nacional femenino de básquet frente a Sudán del Sur en el certamen que se disputa en México.

19 de agosto 2026 · 13:04hs
La Selección Argentina femenina logró un triunfo agónico con un triple sobre la chicharra.

La Selección Argentina femenina logró un triunfo agónico con un triple sobre la chicharra.

La Selección Argentina femenina logró un triunfo agónico 64-61 ante Sudán del Sur por la segunda fecha del Grupo A del Preolímpico que se disputa en México, con un triple de Florencia Chagas en el último suspiro. La victoria con sabor a épica llegó un día después de la caída en el debut frente a Nueva Zelanda.

Argentina dominó la primera mitad y llegó a sacar 15 puntos de diferencia tras el 17-15 del primer cuarto, para irse al descanso 37-24. En el complemento, Sudán del Sur reaccionó con María Gakdeng y Moira Joiner, que igualó en 61 con un triple a falta de siete segundos, antes del tiro decisivo de Chagas. La máxima anotadora fue Julieta Mungo con 19 puntos, mientras que Melisa Grettel firmó una planilla de 12 tantos, 10 rebotes y 7 asistencias. Chagas, heroína del conjunto albiceleste, aportó 12 puntos y encestó dos de cuatro triples.

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Catalina Borrero Müller fue la cuarta máxima anotadora del certamen.

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Con este resultado, el equipo dirigido por Gregorio Martínez se jugará mañana ante Brasil el pase a las semifinales del Grupo A, en un certamen que se desarrolla en Guadalajara y entrega una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Las brasileñas vienen de ganarle 56-53 a las neozelandesas, pero habían perdido 63-61 frente a las africanas -en tiempo suplementario- en su debut.

El equipo dirigido por Gregorio Martínez inició la competición el pasado lunes en el Preclasificatorio Olímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, certamen que se lleva a cabo del 17 al 23 de agosto en Guadalajara, México. Por el Grupo B, Canadá se impuso 72-56 a Senegal y México 61-58 a Filipinas (hoy chocarán filipinas y canadienses en primer turno, mientras que cerrarán senegalesas y mexicanas para completar la segunda jornada).

La Selección Argentina femenina logró un triunfo agónico con un triple sobre la chicharra

La Selección Argentina femenina logró un triunfo agónico con un triple sobre la chicharra.

La Selección Argentina femenina logró un triunfo agónico con un triple sobre la chicharra.

El certamen reúne a ocho equipos y entregará una plaza para el Preclasificatorio Olímpico, instancia previa a los Juegos Olímpicos. Además del conjunto nacional, compiten Brasil, Canadá, Filipinas, México, Nueva Zelanda, Senegal y Sudán del Sur. Las selecciones se dividen en dos grupos de cuatro y, en la primera fase, cada equipo juega tres partidos. Los dos mejores de cada zona avanzarán a las semifinales y el campeón del torneo obtendrá el boleto al Preolímpico.

Vale mencionar que la selección nacional de básquet femenino nunca disputó los Juegos Olímpicos y que su mejor marca en Copas Mundiales fue en 1953, su primera participación, con un sexto puesto entre diez países que compitieron.

La agenda de la selección argentina de básquet femenino en el Preclasificatorio Olímpico de México

Argentina 35-57 Nueva Zelanda

Argentina 64-61 Sudán del Sur

  • Jueves 20 de agosto:

12:00 Argentina vs. Brasil

(Sede: Arena Astros, Guadalajara, México)

*Todos los partidos del torneo podrán seguirse en vivo y de manera gratuita por el canal oficial de FIBA en YouTube

Selección Argentina Básquet Preolímpico México
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