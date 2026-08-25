El DT campeón del mundo con España volvió a opinar sobre los incidentes “intolerables” e “inadmisibles” de la final y le quitó responsabilidad a sus dirigidos. Gavi fue sancionado con un partido y una multa de 30 mil dólares.

De la Fuente fue categórico tras las sanciones a la Selección Argentina: "Nuestros jugadores fueron víctimas y perjudicados"

Las sanciones que recibió la Selección Argentina a causa de una serie de faltas cometidas en el Mundial 2026 (desde la bandera de las Malvinas desplegada en la cancha tras ganarle a Inglaterra hasta los incidentes tras perder la final) generaron reacciones de todo tipo en el ámbito futbolero. En el país las consideraron excesivas, mientras que en España fueron muy críticos con el comportamiento albiceleste, sobre todo porque Gavi terminó cayendo en la volteada.

A más de un mes de haber dado la vuelta olímpica en Estados Unidos, y a tan solo un par de días de que se haya expedido el Tribunal de Disciplina de FIFA, el técnico Luis de La Fuente recordó los encontronazos que se dieron antes de la premiación: “El fútbol es un elemento vertebrador de una sociedad. De unión, de paz, de armonía. Y hay otras partes feas que son las que se suelen destacar. Esa es una de ellas. Hay que visibilizarlas para que no se produzcan más. Son intolerables, inadmisibles ”.

De la Fuente fue categórico tras las sanciones a la Selección Argentina

De la Fuente fue categórico tras las sanciones a la Selección Argentina: "Nuestros jugadores fueron víctimas y perjudicados"

En cuanto a los castigos ejemplares para Argentina (321 mil dólares totales en multas, diez partidos afuera Leandro Paredes, siete Nahuel Molina, tres Roberto Ayala y uno Thiago Almada), evitó meterse de lleno en la decisión, aunque no ahorró crítica: “No sé las sanciones, para eso hay organismos que toman las decisiones. No se puede dar una imagen ante más de dos mil millones de personas de un final tan feo…”.

Si bien el propio Ratón explicó que su agresión a Dani Olmo fue “una reacción a un dicho” y del lado de la Selección denunciaron provocaciones, De la Fuente le quitó responsabilidad a sus dirigidos: “Lo más importante es que nuestros jugadores fueron las víctimas. Nadie tuvo que ver en ninguno de esos enfrentamientos. Fueron víctimas y los perjudicados de esa situación”.

Asimismo, el DT español confesó que Lionel Scaloni, quien fue su alumno durante el curso para obtener la licencia UEFA Pro, le ofreció sus “disculpas” por el penoso hecho y cerró con un pedido por el bien de la pelota: “Alejemos esas situaciones de esas actuaciones y comportamientos del mundo del fútbol porque el fútbol creo que se merece otras cosas”.