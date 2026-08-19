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Dura carta del Chiqui Tapia por la "campaña miserable" contra la Selección Argentina

El presidente de la AFA cuestionó las versiones surgidas tras la caída ante España y reclamó que quienes las difundieron asuman su responsabilidad.

19 de agosto 2026 · 11:55hs
Dura carta del Chiqui Tapia por la campaña miserable contra la Selección Argentina

Dura carta del Chiqui Tapia por la "campaña miserable" contra la Selección Argentina

A un mes de la derrota de la Selección Argentina por 1-0 ante España en la final del Mundial, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, calificó como una "campaña miserable" las acusaciones que recibió el plantel después de ese partido y pidió que quierens instalaron versiones falsas se hagan cargo.

En una carta que publicó en sus redes, el dirigente puso el foco en las versiones que pusieron en duda la actitud de los futbolistas durante el encuentro. Según planteó, se intentó instalar una “campaña miserable para instalar que esta Selección se había entregado” a partir de lo ocurrido en el MetLife Stadium.

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Días atrás, el defensor Facundo Medina contó que hasta su propia madre le consultó a raíz de las teorías conspirativas que trascendieron las redes sociales inmediatamente después de la final.

En su descargo, el Chiqui señaló a aquellos comunicadores que sostuvieron esas versiones durante las semanas posteriores. “Lo más llamativo es que, después de un mes, ninguno pidió disculpas. Ninguno salió a decir: ‘Nos equivocamos’. Ninguno tuvo la honestidad, la dignidad o simplemente los huevos para hacerse cargo”, escribió.

En su mensaje, además, remarcó que mientras el equipo disputaba el partido decisivo, desde afuera se construía otro relato, aunque evitó dar nombres propios. “Mientras nuestros jugadores dejaban todo dentro de la cancha, algunos afuera hacían exactamente lo contrario: sembraban odio, dividían, ensuciaban y buscaban destruir la imagen de una Selección que se ganó el respeto de millones”, sostuvo.

Dura carta del Chiqui Tapia por la "campaña miserable" contra la Selección Argentina

Dura carta del Chiqui Tapia por la "campaña miserable" contra la Selección Argentina

Dura carta del Chiqui Tapia por la "campaña miserable" contra la Selección Argentina

La máxima autoridad del fútbol argentino insistió en que el paso del tiempo no debería cerrar la discusión: “No alcanza con callarse. No alcanza con esperar que pase el tiempo. No alcanza con cambiar de tema y hacer como si nunca hubieran dicho nada”. También advirtió que las acusaciones realizadas dejaron consecuencias.

Uno de los tramos más contundentes apareció cuando se refirió directamente a las acusaciones contra los futbolistas. “De tratar de traidores a los jugadores de la Selección no se vuelve”, afirmó y reclamó explicaciones a quienes señalaron al plantel sin presentar pruebas.

El mensaje incluyó, además, una reflexión sobre los valores que deberían transmitir quienes hicieron esas acusaciones. “¿Cómo vuelven a sus casas después de haber hecho todo esto? ¿Cómo miran a sus hijos a los ojos y les hablan de honestidad, de respeto, de dignidad?”, planteó.

El cierre estuvo reservado para el respaldo al grupo que disputó la definición, entre los que se incluye al cuerpo técnico y colaboradores, además de los jugadores. “Los que dejaron el alma no tienen nada que explicar. Los que mintieron, sí”, aseguró.

Claudio Tapia Selección Argentina Campaña AFA
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