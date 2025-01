Un defensor con pasado en Europa firmó para Patronato

El defensor, de 31 años, presenta características ofensivas y goza de buen juego aéreo. Esto lo llevó a transformarse en un arma de ataque en acciones de balón detenido. El mendocino competirá junto a Gonzalo Asís para adueñarse del lateral diestro. Mientras que Agustín Ramos quedará relegado como tercera opción. Frente a este escenario, el futbolista formado en la cantera Santa buscaría una salida para adquirir ritmo de competencia y rodaje.

Recorrido de Julián Navas

Con apenas 11 años Navas se sumó al club del cual es hincha: Independiente Rivadavia de Mendoza. Cinco años después tuvo su estreno con la camiseta de la Lepra en el torneo de la Liga Mendocina.

De la mano de un representante alemán que llevaba jugadores desde Mendoza a Buenos Aires Navas recogió su pasaporte para probar suerte en Europa. En este sentido se sumó a la estructura de Wiener Sportklub, equipo de la Liga Regional de Austria.

“A pesar de que me costó adaptarme, fue una experiencia muy linda. Pasé de vivir con mi familia, a vivir solo en un país donde no entendía nada del idioma. Recuerdo que entrenábamos por la tarde y en la mañana iba a cursar a un instituto para aprender el alemán. Después de un par de meses, lo empecé a hablar y me ayudó a comunicarme. Estuve jugando hasta que a fin de año tuve una lesión que hizo que el nuevo técnico no me tuviera en cuenta”, revivió Navas.

Finalizada su experiencia en el Viejo Continente retornó al país. Tras un par de meses en Independiente Rivadavia buscó continuidad en Jorge Newbery de Villa Mercedes, San Luis, elenco que en ese entonces compitió en el extinto Torneo Federal B. En el elenco puntano disputó 34 encuentros y aportó 7 goles.

Concluida esta etapa regresó al Azul mendocino para cumplir el sueño de debutar en la Primera Nacional con la camiseta de Independiente Rivadavia. Sus buenos rendimientos lo depositaron en la elite del fútbol argentino. Arsenal de Sarandí y Central Córdoba de Santiago del Estero.

En 2024 Navas aceptó la propuesta de Colón de Santa Fe. En el Sabalero disputó 5 encuentros.

El mercado de pases de Patronato

Altas

Julián Marcioni (Agropecuario)

Emanuel Moreno (Agropecuario)

Ian Escobar (San Miguel)

Matías Pardo (Atlético Rafaela)

Fernando Moreyra (Deportivo Morón)

Alan Sombra (Defensores Unidos)

Julián Navas (Colón de Santa Fe)

Renovó

Gonzalo Asís

Regresó de su préstamo

Brian Nievas (Chaco For Ever)

Franco Rivasseau (Depro)

Sebastián Malimberni (Gimnasia Concepción del Uruguay)

Primeros contratos

Luciano Pacco

Agustín Cardozo

Bajas

Julio Salvá (Deportivo Morón)

Brayan Sosa

Martín Ferreyra (Olimpo)

Diego Martínez (Deportivo Madryn)

Joel Ghirardello

Juan Perotti (Isernia de Italia)

Emiliano Purita

Gustavo Turraca (San Miguel)

Emanuel Maciel

Ezequiel González

Arnaldo González

Emanuel Dening (San Miguel)

Fabricio Sanguinetti (Deportivo Morón)

Franco Coronel (Agropecuario)

José Valencia

Mariano Meynier (Regresó a Unión de Santa Fe