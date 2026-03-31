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Un árbitro nuevo en el camino de Patronato

Federico Benítez será el árbitro de la visita de Patronato a Gimnasia de Jujuy. Será el primer contacto entre el colegiado y el Rojinegro.

31 de marzo 2026 · 16:08hs
Un árbitro nuevo en el camino de Patronato

Patronato visitará el próximo domingo a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el marco de la octava fecha del campeonato de la Primera Nacional 2026. Esta historia, correspondiente a la Zona B, se llevará adelante a partir de las 17 en el estadio 23 de agosto, en el norte del país.

El árbitro de esta historia será Federico Benítez. El colegiado nacido en Salta será asistido por Sebastián Osudar y Mariana Dure. Completará el cuerpo Francisco Acosta, quien oficiará de cuarto juez.

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Primer encuentro con Patronato

Benítez tendrá su primer contacto con Gimnasia de Jujuy y con Patronato. El hombre de negro comenzó a dirigir esta temporada en la segunda división del fútbol argentino. Estuvo a cargo del partido entre Racing de Córdoba y Estudiantes de Buenos Aires, correspondiente a la Fecha 1.

Luego, por la Fecha 3, dirigió el encuentro entre Tristán Suárez y San Martín de San Juan. Mientras que en la Fecha 6 hizo lo propio en el cruce entre Ciudad de Bolívar y Almirante Brown.

Programa de la octava fecha de la Primera Nacional, Zona B

Viernes

22: Gimnasia y Tiro - San Martín (SJ)

Árbitro: Daniel Zamora

Sábado

16: Colegiales - Almagro

Árbitro: Juan Pablo Loustau

16: Midland - Temperley

Árbitro: Javier Delbarba

16: Agropecuario - Tristán Suárez

Árbitro: Maximiliano Manduca

17.30: San Martín (Tuc) . Chacarita

Árbitro: Bryan Ferreyra

Domingo

17: Gimnasia (Jujuy) - Patronato

Árbitro: Federico Benítez

17: Quilmes - Deportivo Maipú

Árbitro: Julián Jerez

20: Atlético Rafaela - Güemes

Árbitro: Matías Billione Carpio

Martes:

21: Atlanta - Chicago

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Patronato Árbitro Gimnasia de Jujuy Primera Nacional
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