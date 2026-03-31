Patronato visitará el próximo domingo a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el marco de la octava fecha del campeonato de la Primera Nacional 2026. Esta historia, correspondiente a la Zona B, se llevará adelante a partir de las 17 en el estadio 23 de agosto, en el norte del país.
Un árbitro nuevo en el camino de Patronato
Federico Benítez será el árbitro de la visita de Patronato a Gimnasia de Jujuy. Será el primer contacto entre el colegiado y el Rojinegro.
El árbitro de esta historia será Federico Benítez. El colegiado nacido en Salta será asistido por Sebastián Osudar y Mariana Dure. Completará el cuerpo Francisco Acosta, quien oficiará de cuarto juez.
Primer encuentro con Patronato
Benítez tendrá su primer contacto con Gimnasia de Jujuy y con Patronato. El hombre de negro comenzó a dirigir esta temporada en la segunda división del fútbol argentino. Estuvo a cargo del partido entre Racing de Córdoba y Estudiantes de Buenos Aires, correspondiente a la Fecha 1.
Luego, por la Fecha 3, dirigió el encuentro entre Tristán Suárez y San Martín de San Juan. Mientras que en la Fecha 6 hizo lo propio en el cruce entre Ciudad de Bolívar y Almirante Brown.
Programa de la octava fecha de la Primera Nacional, Zona B
Viernes
22: Gimnasia y Tiro - San Martín (SJ)
Árbitro: Daniel Zamora
Sábado
16: Colegiales - Almagro
Árbitro: Juan Pablo Loustau
16: Midland - Temperley
Árbitro: Javier Delbarba
16: Agropecuario - Tristán Suárez
Árbitro: Maximiliano Manduca
17.30: San Martín (Tuc) . Chacarita
Árbitro: Bryan Ferreyra
Domingo
17: Gimnasia (Jujuy) - Patronato
Árbitro: Federico Benítez
17: Quilmes - Deportivo Maipú
Árbitro: Julián Jerez
20: Atlético Rafaela - Güemes
Árbitro: Matías Billione Carpio
Martes:
21: Atlanta - Chicago
Árbitro: Juan Cruz Robledo