Tilcara volvió a quedar a un paso del Top 10 del Regional del Litoral.

Tilcara cayó 25-16 ante Jockey de Venado Tuerto en la Reválida y se quedó sin ascenso al Top 10. El Verde seguirá en Segunda y el local mantuvo la categoría.

Tilcara de Paraná perdió este sábado la posibilidad de ascender al Top 10 del Torneo Regional del Litoral al caer en la Reválida frente a Jockey Club de Venado Tuerto , que logró mantener su lugar en la máxima categoría del certamen. La derrota dejó al Verde con un sabor amargo, ya que había llegado a esta instancia con una esperanza renovada y la convicción de poder dar el salto definitivo a la elite regional.

El conjunto paranaense afrontaba este compromiso luego de haber caído en la final por el ascenso ante Universitario de Rosario por 57-7. Aunque aquel resultado había sido duro, el plantel supo recomponerse durante la semana, trabajando en lo anímico y en los detalles que podía corregir en tan poco tiempo. La Reválida representaba esa segunda oportunidad que pocas veces llega, y Tilcara la encaró con responsabilidad y ambición.

Tilcara cayó en la Reválida y deberá esperar otra temporada para subir de categoría

El partido, disputado en Venado Tuerto, mostró desde el inicio a un Tilcara enfocado y decidido. El Verde manejó bien las formaciones fijas, presionó en campo rival y encontró claridad para sumar puntos en los momentos oportunos. Ese buen desempeño le permitió irse al descanso en ventaja por 13-8, reflejando en el marcador la solidez que había mostrado en los primeros 40 minutos.

Sin embargo, el segundo tiempo ofreció un escenario distinto. Jockey, acostumbrado a jugar este tipo de definiciones y respaldado por su público, comenzó a imponer el ritmo del partido. Ajustó su estructura defensiva, aceleró en las transiciones y fue ganando protagonismo en las fases de contacto. Con paciencia y orden, el local logró revertir el marcador hasta establecer el 25-16 que sería definitivo.

El encuentro, más allá del resultado, tuvo el sello habitual de los partidos definitorios del rugby regional: intensidad, fricción, disciplina táctica y un gran desgaste físico por parte de ambos equipos. Ninguno dio el brazo a torcer fácilmente y cada avance, cada scrum y cada pelota dividida se disputaron con una entrega total. Tilcara dejó una imagen de competitividad y carácter, aunque no le alcanzó para sostener la ventaja en los minutos decisivos.

Con esta derrota, Tilcara deberá permanecer una temporada más en la Segunda División del Torneo Regional del Litoral. Aunque la sensación inmediata es de frustración, el recorrido del año deja aspectos positivos y una base sobre la cual construir. El equipo mostró crecimiento, cohesión y momentos de muy buen juego, elementos que pueden convertirse en pilares para volver a pelear por el ascenso en la próxima edición.

Jockey Club de Venado Tuerto, por su parte, aseguró su permanencia en el Top 10 y cerró una temporada compleja con el alivio de haber cumplido su objetivo principal. Para ambos equipos, este encuentro marcará un punto de partida hacia lo que viene, con desafíos renovados y la certeza de que nada en este torneo se consigue sin esfuerzo.