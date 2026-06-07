Los entrerrianos con un buen paso por La Plata

El Turismo Nacional corrió en el Roberto Mouras, donde los entrerrianos Joel Gassmann y Exequiel Bastidas se metieron dentro de los 10 primeros.

Joel Gassmann terminó en el 9° lugar en la divisional mayor del TN en La Plata.

El Turismo Nacional corrió una nueva fecha de su temporada en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde estuvo la presencia de los pilotos entrerrianos. En Clase 3, el crespense Joel Gassmann arribó en el noveno lugar, mientras que en Clase 2 el paranaense Exequiel Bastidas terminó 7°.

Jeremías Olmedo (Chevrolet Cruze) se recibió de ganador en Clase 3 al adjudicarse la final de 5ª fecha. El salteño del Salvita Racing, que tiene sólo cinco carreras en la categoría, le dio su tercera victoria en las últimas cuatro finales a la marca del Moño, todas conseguidas por el equipo que tiene la atención del Canning Motorsports.

Los biciviajeros entrerrianos fueron recibidos por el cuerpo técnico de la Selección Argentina

Al podio lo completó Alfonso Domenech y Jorge Barrio. Gran resultado para Gassmann que sumó con su Cruze del equipo de Jerónimo Teti.

El protagonismo de Exequiel Bastidas

En Clase 2, Tomás Vitar (Nissan March) fue el ganador con la unidad alistada por el GR Competición. Una vez que pasó a comandar el pelotón, Vitar aprovechó la lucha por el segundo puesto que se dio entre Coltrinari y Martín Leston (Peugeot 208) para establecer una diferencia tranquilizadora.

Bastidas con el Etios alistado por el equipo de Alejandro Bucci avanzó varias posiciones y llegó en el séptimo lugar, lo que le permite seguir prendido en la pelea por las posiciones de adelante en el vigente torneo.

La próxima fecha del TN se llevará a cabo el 4 y 5 de julio, en el Circuito Internacional Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.