Pasó la séptima fecha del Torneo Provincial de la UER Hubo acción en el Torneo Provincial. Sobresalieron las victorias de Colón RC sobre CUCU y de Echagüe sobre Capibá. 1 de junio 2026 · 17:40hs

Tercer Tiempo Rugby El Torneo Provincial continúa con su actividad.

Pasó otra jornada del Torneo Provincial de Mayores Masculino que organiza la Unión Entrerriana de Rugby (UER). En esta oportunidad, se disputó la séptima fecha de la competencia, y empiezan a perfilarse los equipos candidatos a luchar por el título.

Entre los resultados destacados, sobresale el triungo del campeón vigente, Colón RC, sobre CUCU para arrebatarle el liderazgo de la Zona 1. Mientras que en la Zona 3, Echagüe venció al líder Capibá y se metió en la conversación.

Serena Williams vuelve del retiro a los 44 años El pedido del capitán de Patronato: "Necesitamos refuerzos"

La octava fecha se disputará de manera íntegra el domingo 7 de junio. Lo que dejó la séptima fecha del Torneo Provincial Zona 1 Curiyú de Chajarí 38-35 Los Espinillos de Concordia (5-2) Colón RC 20-14 CUCU (5-1) Salto Grande de Concordia 36-19 Vaimaca de Salto (5-0) Posiciones: Colón RC 29 puntos (*), CUCU 26, Salto Grande 16, Curiyú 15, Los Espinillos 13 y Vaimaca 4 (*). (*) Partido pendiente Próxima fecha (domingo 7 de junio): Salto Grande vs Curiyú, Los Espinillos vs Colón RC y CUCU vs Vaimaca Zona 2 Central Entrerriano de Gualeguaychú 14-15 Gualeguay Central (1-4) Jockey Gualeguay 46-10 Mulitas de Paysandú (5-0) Libre: Carpinchos RC de Gualeguaychú Posiciones: Carpinchos RC 21, Jockey 20, Central Entrerriano 17, Gualeguay Central 16 y Mulitas 2 Próxima fecha (domingo 7): Gualeguay Central vs Carpinchos RC y Central Entrerriano vs Jockey Gualeguay. Libre: Mulitas Zona 3 Echagüe de Paraná 31-26 Capibá de Paraná (5-2) Nogoyá RC 15-43 Tilcara de Paraná (0-5) Posiciones: Capibá 27, Tilcara 25, Echagüe 21 y Nogoyá RC 2 Próxima fecha (domingo 7): Nogoyá RC vs Echagüe y Capibá vs Tilcara Zona 4 Unión de Crespo 13-45 Camatí de Viale (0-5) Aurora de Paraná 31-20 Libertad de Nogoyá (5-0) Posiciones: Camatí 30 (*), Aurora 15 (*), Unión 10 y Libertad 3. (*) Partido pendiente Próxima fecha (domingo 7): Aurora vs Unión y Libertad vs Camatí