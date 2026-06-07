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Las referencias de Milei a la prensa: "basuras", "ensobrados", "sicarios", "mentirosos", "lacras"

En el marco del Día del Periodista, se recuerdan dichos sobre la prensa que ha realizado el presidente de la Nación, Javier Milei.

7 de junio 2026 · 18:30hs
Milei sobre la prensa: basuras

Milei sobre la prensa: "basuras", "ensobrados", "sicarios", "mentirosos", "lacras"

En el Día del Periodista y al cumplirse 30 meses de gobierno de Javier Milei y, según FOPEA, batió todos los récords: insultó con más de 20.000 posteos a los periodistas argentinos.

Milei dejó de ser un “fenómeno barrial ” ya que hasta el mítico The New York Times (más de 100 Premios Pulitzer ganados) consideró que su forma de tratar a los periodistas en Argentina "erosiona la libertad de prensa".

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La campaña de desprestigio de la Casa Rosada contra el “Cuarto Poder” no tiene límites y no repara en gastos.

1-Récord mundial de insultos contra periodistas

Los comunicadores se valen de las palabras y el presidente ha caído en un empobrecimiento tan brutal del lenguaje que aterra, nunca se había caído tan bajo.

La ofensiva presidencial tiene como principal escenario la red social X donde el Jefe de Estado ha instalado una de sus consignas: “ No odiamos lo suficiente a los periodistas”.

2-Represiones sangrientas contra periodistas

El foto reportero Pablo Grillo casi pierde la vida frente al Congreso Nacional mientras tomaba imágenes de la represión que las fuerzas nacionales aplicaban a un grupo de manifestantes.

3-Milei derogó el Estatuto del Periodista

Para quitarle aún más derechos a un oficio sumamente castigado, el Poder Ejecutivo Nacional incluyó un capítulo en la Reforma Laboral especialmente dedicados a cronistas, reporteros y redactores.

Tras varias décadas de vigencia, quedó sin efecto el Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908). La votación tuvo 126 afirmativos, 119 negativos y 4 abstenciones.

LEER MÁS: Mauricio Macri encabezó en Santa Fe el relanzamiento del PRO: "Nosotros somos el próximo paso"

4-Carlos Mahiques pide sancionar funcionarios que pasen datos a periodistas

El presidente de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal (y padre del ministro de Justicia de la Nación) propuso establecer normas éticas para regular la relación entre magistrados y la prensa.

5-Quieren que los periodistas presenten DDJJ

El mismo gobierno que desde hace meses no puede elaborar una sola declaración jurada, la de su jefe de gabinete, pretende que cientos de trabajadores de prensa de toda Argentina lo hagan.

Milei Prensa Periodistas
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