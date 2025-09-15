Paraná se viste de luto tras el fallecimiento de una atleta que dejó huella en el patín artístico y en quienes compartieron con ella entrenamientos y sueños.

Julia Tactagi, de 24 años, perdió la vida en un trágico accidente vial ocurrido en Paraná. Profesora de patín artístico y apasionada de este deporte desde la infancia, supo ganarse el respeto y el cariño de la comunidad. Su partida deja un profundo vacío entre sus alumnas, colegas y amigos, que hoy la despiden con dolor.

El siniestro ocurrió en la intersección de Avenida Almafuerte y Susana María Acevedo, cuando la motocicleta en la que se trasladaba la joven colisionó con el espejo de un automóvil y, tras la caída, fue embestida por un colectivo urbano. Según confirmaron fuentes policiales, la víctima murió en el acto a raíz de las graves lesiones sufridas, especialmente en la zona craneal. La noticia generó conmoción en la capital entrerriana y, en particular, en la comunidad del patín artístico, disciplina en la que Julia había desarrollado una trayectoria destacada como deportista y como docente.

Triste adiós a una joven referente del patín artístico en Paraná

patin artistico paraná 2.jpg Julia Tactagi practica el deporte hace más de 13 años. Es profesora en la Fundación de Sol y se sigue especializando dentro del patín artístico.

Su vínculo con el patín comenzó a los 8 años, cuando recibió sus primeros patines como regalo. Desde entonces, no dejó de crecer en la disciplina, hasta convertirse en una referente del deporte en Paraná. “El patín artístico es mi vida, sin dudas”, había expresado en una entrevista a UNO en 2022, reflejando la pasión y entrega que la acompañaron a lo largo de más de 13 años de práctica.

Además de brillar en competencias provinciales y nacionales, Julia se desempeñaba como profesora en la Fundación de Sol, donde transmitía su conocimiento y motivación a decenas de alumnas y alumnos. Su forma de enseñar estaba marcada por la perseverancia y la resiliencia: solía remarcar que en el patín, como en la vida, “caerse es parte del camino, lo importante es levantarse y seguir”.

El dolor por su partida alcanza no solo al ámbito deportivo, sino también a su familia, amistades y a toda la comunidad educativa del patín en Entre Ríos. Julia deja un legado imborrable de compromiso, alegría y amor por el deporte, valores que permanecerán en quienes compartieron con ella entrenamientos, viajes y competencias.

La joven era hija de Martín Tactagi

Julia Tactagi, de 24 años, fallecida en un accidente en Paraná, era hija de Martín Tactagi, actual secretario adjunto de Agmer Paraná.

Desde la casa central, ante lo sucedido, emitieron este comunicado: "Ante el fallecimiento de su hija Julia, saludamos y abrazamos a nuestro compañero Martín Tactagi, Secretario Adjunto de la Seccional Paraná. Fortaleza y paz para toda la familia en este doloroso momento".