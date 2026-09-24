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La Municipalidad de Paraná repara veredas y senderos de plazas

La Municipalidad de Paraná ejecuta obras de reparación y recuperación de veredas y senderos en plazas y espacios públicos de distintos barrios de la ciudad.

24 de septiembre 2026 · 18:54hs
La Municipalidad de Paraná repara veredas y senderos de plazas.

La Municipalidad de Paraná repara veredas y senderos de plazas.

La Municipalidad de Paraná avanza con un plan de renovación de veredas y senderos en distintos espacios públicos de la ciudad. Los trabajos permiten recuperar sectores deteriorados, mejorar los recorridos peatonales y generar condiciones adecuadas de accesibilidad para quienes utilizan cotidianamente plazas, paseos y espacios de encuentro.

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Los trabajos de la Municipalidad de Paraná

Las intervenciones contemplan la construcción de nuevas veredas, la reparación de sectores dañados y la incorporación de rampas, escalinatas y barandas donde resulta necesario.

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De esta manera, se busca facilitar la circulación y reducir obstáculos que dificultan el desplazamiento, especialmente para personas con movilidad reducida, adultos mayores, niños y familias.

En la plaza Primera Junta, ubicada en la vecinal Mariano Moreno, la renovación comprendió la construcción de 375 m² de vereda en todo el perímetro. Además, se ejecutaron rampas, escalinatas y se colocaron barandas en la esquina de Amaro Villanueva y Gendarmería Nacional, mejorando el acceso y la conexión peatonal del espacio.

En la plaza Los Olivos, en 1° de Mayo y Los Jacarandáes, se construyeron 50 m² de vereda de hormigón peinado y se recompusieron las losas originales que se encontraban deterioradas.

Por su parte, en la plaza del barrio Villa Hermosa, entre Beiró y Roque Sáenz Peña, finalizaron los trabajos que incluyeron más de 50 m² de nueva vereda. En tanto, en la plaza La Democracia, en la zona de Grossman y Villamonte, continúa la ejecución de 133 m² de vereda de hormigón peinado.

La renovación de estos recorridos peatonales forma parte de una intervención integral de los espacios públicos, que en distintos barrios se complementa con mejoras en iluminación, juegos, sectores para actividad física y áreas de uso comunitario.

Municipalidad de Paraná veredas plazas
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