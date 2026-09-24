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El primer equipo que paró Scaloni de cara a los amistosos de la Selección Argentina

En la práctica de este miércoles, Lionel Scaloni dispuso un ensayo táctico que dejó indicios sobre una posible formación ante Bolivia.

24 de septiembre 2026 · 18:25hs
Entrenamiento del equipo de Lionel Scaloni.

AFA

Entrenamiento del equipo de Lionel Scaloni.

La Selección Argentina calienta motores de cara a los amistosos que afrontará durante esta fecha FIFA ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, que significará la despedida de Lionel Messi con la Albiceleste. En la práctica de este miércoles, Lionel Scaloni dispuso un ensayo táctico que dejó indicios sobre una posible formación para el duelo ante el conjunto sudamericano.

El equipo que piensa Scaloni

La novedad principal fue la presencia tanto de Lautaro Martinez como de Julián Álvarez, que compartieron el frente de ataque en el entrenamiento. Otra de las novedades fue el ingreso de Franco Mastantuono en el lado derecho del mediocampo y el de Facundo Medina en el lateral izquierdo. Por su parte, Nicolás Tagliafico no participó de la práctica de fútbol de este miércoles.

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El primer equipo que probó Scaloni fue el siguiente: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez, Lautaro Martínez.

El primer equipo que paró Scaloni de cara a los amistosos de la Selección Argentina (@Argentina)

Durante la jornada, el entrenador de la Albiceleste aprovechó para probar a los futbolistas que se sumaron por primera vez a la Selección Mayor, como es el caso de Román Vega, Tomás Palacios o Leonel Flores, que ingresó por Mastantuono.

La Selección Argentina comenzará la fecha FIFA el miércoles que viene ante Bolivia en Córdoba. Acto seguido, se trasladará nuevamente a Buenos Aires para enfrentar en el Monumental a Burkina Faso, el 3 de octubre, y a Benín el 6 de dicho mes. Este último partido tendrá una carga emocional extra ya que será la despedida de Lionel Messi con la Celeste y Blanca.

Scaloni Selección Argentina Fútbol
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