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Melisa Spahn, de Crespo al podio de los Juegos Suramericanos

La nacida en Crespo, Melisa Spahn, se quedó con la medalla de plata en la modalidad de frontón individual de pelota paleta en Rosario.

24 de septiembre 2026 · 18:00hs
La jugadora de Crespo ante un nuevo logro.

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la entrerriana Melisa Spahn tuvo una destacada actuación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y se quedó con la medalla de plata en la modalidad de frontón individual de pelota paleta. La deportista oriunda de Crespo alcanzó el segundo lugar en el certamen continental y sumó una nueva página a la representación entrerriana en la competencia.

Spahn comenzó su participación con una victoria frente a la venezolana Diana Rangel, resultado que le permitió avanzar en el torneo y mantener vivo el sueño de llegar a la definición por las medallas.

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La competencia se desarrolló en Rosario, en el escenario ubicado en el sector del Monumento Nacional a la Bandera, uno de los espacios elegidos para recibir a distintas disciplinas de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Con el correr de los partidos, la crespense fue avanzando hasta instalarse en la definición de la modalidad individual. Allí consiguió la medalla de plata y se subió al podio de una competencia que reúne a deportistas de distintos países de Sudamérica.

Una historia detrás de la medalla de Melisa Spahn

Más allá del resultado deportivo, la historia de Melisa Spahn también cobró especial relevancia luego de su actuación en Rosario. La entrerriana combina su actividad como deportista de alto rendimiento con una exigente rutina laboral.

La crespense trabaja en tres lugares diferentes como profesora de Educación Física y, al mismo tiempo, sostiene su preparación para competir al máximo nivel. Esa realidad fue reflejada por distintos medios y generó repercusión luego de su participación en los Juegos.

El esfuerzo cotidiano implica organizar horarios, trabajo, entrenamientos, viajes y competencias para poder mantenerse en el alto rendimiento. La medalla conseguida en Santa Fe 2026 representa así mucho más que un resultado deportivo: también es el reconocimiento a una preparación que se sostiene con dedicación y sacrificio.

Una plata con sello de Crespo

La actuación de Spahn permitió que Crespo y Entre Ríos tengan nuevamente presencia en el podio de una competencia internacional. Su medalla de plata en frontón individual se suma a la destacada participación de los deportistas entrerrianos que forman parte de la delegación argentina en los Juegos Suramericanos.

Para la pelotari crespense, el segundo puesto significa la recompensa a años de entrenamiento y competencia, pero también una muestra de que es posible sostener una carrera deportiva aun cuando las condiciones no siempre son las ideales.

Melisa Spahn se despidió así de Rosario con una medalla de plata y una historia que trascendió las canchas: la de una deportista entrerriana que divide sus días entre tres trabajos, la docencia y el sueño de competir al más alto nivel.

Crespo Juegos Suramericanos Pelota paleta Rosario
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