El Rally Entrerriano corre en General Galarza

La localidad de General Galarza recibirá al Rally Entrerriano para su quinta fecha de la temporada. La carrera entregará puntaje y medio.

El Rally Entrerriano RUS tendrá su quinta fecha este fin de semana en General Galarza, una nueva sede que se suma al calendario en esta 36° temporada y que otorgará un 50% extra de puntaje.

El epicentro de la carrera será el Polideportivo Municipal, que hará las veces de Parque de Servicios, Dirección de la Prueba y Parque Cerrado entre etapas; al predio comenzarán a llegar los primeros equipos este jueves para comenzar a instalar.

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Las actividades arrancarán el viernes a las 9 de la mañana con la Administrativa, que se extenderá hasta el mediodía, promediando la mañana también comenzará la técnica previa y las tripulaciones saldrán a hacer el reconocimiento de los tramos. Por la tarde desde las 16 en un predio aledaño al Parque de Servicios, denominado Campo Otarán, se realizará el Shakedown y desde las 20.30 en el Parque La Estación será la Largada Promocional.

Las dos etapas del Rally Entrerriano

El sábado serán seis pruebas especiales arrancando en Vuelta a la Peruza de 14,9 kilómetros que se repetirá tres veces al igual que la PE denominada Tránsito Pesado-Campo Otarán de 5,11 kilómetros.

El domingo la etapa tendrá un total de cinco tramos corriéndose dos veces Vuelta a la Perusa y en tres oportunidades una PE denominada Tránsito Pesado-Loteo de 8,90 kilómetros, para completar 11 tramos cronometrados durante el fin de semana.