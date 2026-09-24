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El Rally Entrerriano corre en General Galarza

La localidad de General Galarza recibirá al Rally Entrerriano para su quinta fecha de la temporada. La carrera entregará puntaje y medio.

24 de septiembre 2026 · 17:48hs
El certamen provincial continúa con su calendario este fin de semana en General Galarza.

El certamen provincial continúa con su calendario este fin de semana en General Galarza.

El Rally Entrerriano RUS tendrá su quinta fecha este fin de semana en General Galarza, una nueva sede que se suma al calendario en esta 36° temporada y que otorgará un 50% extra de puntaje.

El Rally Entrerriano sigue su temporada.

El Rally Entrerriano sigue su temporada.

El epicentro de la carrera será el Polideportivo Municipal, que hará las veces de Parque de Servicios, Dirección de la Prueba y Parque Cerrado entre etapas; al predio comenzarán a llegar los primeros equipos este jueves para comenzar a instalar.

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Las actividades arrancarán el viernes a las 9 de la mañana con la Administrativa, que se extenderá hasta el mediodía, promediando la mañana también comenzará la técnica previa y las tripulaciones saldrán a hacer el reconocimiento de los tramos. Por la tarde desde las 16 en un predio aledaño al Parque de Servicios, denominado Campo Otarán, se realizará el Shakedown y desde las 20.30 en el Parque La Estación será la Largada Promocional.

Las dos etapas del Rally Entrerriano

El sábado serán seis pruebas especiales arrancando en Vuelta a la Peruza de 14,9 kilómetros que se repetirá tres veces al igual que la PE denominada Tránsito Pesado-Campo Otarán de 5,11 kilómetros.

El domingo la etapa tendrá un total de cinco tramos corriéndose dos veces Vuelta a la Perusa y en tres oportunidades una PE denominada Tránsito Pesado-Loteo de 8,90 kilómetros, para completar 11 tramos cronometrados durante el fin de semana.

Rally Entrerriano General Galarza carrera
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