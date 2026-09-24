Un exjugador de Liverpool reveló que fue agredido sexualmente por un "amigo famoso" de su expareja

El ex-Liverpool Andy Carroll compartió detalles del episodio en su autobiografía, y relató que hasta hoy “el trauma de lo ocurrido no ha desaparecido”.

Andy Carroll, quien fue una de las figuras de la Premier League durante años, confesó que sufrió una agresión sexual por una “amigo famoso” de su expareja, quien posteriormente fue condenado por delitos de esas características. El exgoleador de clubes como Liverpool, West Ham o Newcastle reveló los detalles del episodio en su autobiografía, Owning It, publicada este miércoles.

"Lo que me sucedió afectó a todas las facetas de mi vida. Pensaba en ello a diario, lo que dificultaba concentrarme en cualquier otra cosa, incluido el fútbol... El trauma de lo ocurrido no ha desaparecido", escribió Carroll en su libro.

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¿Qué le pasó a Andy Carroll?

Carroll relató que el incidente ocurrió la noche siguiente a un partido que disputó con Newcastle en 2021, cuando un "conocido famoso" de su expareja se autoinvitó a su casa para ver una pelea de boxeo. El futbolista cuenta que se retiró a dormir temprano tras sentirse mareado después de tomar unas copas.

Luego describió que se despertó al notar que el visitante intentaba practicarle sexo oral bajo las sábanas, y cuenta que lo echó de su casa, llamó a la policía y recupero el conocimiento cuando llegaron los agentes.

Si bien el agresor negó las acusaciones de Carroll, fue imputado por delitos de naturaleza sexual y fue condenado a tres años de prisión. Además, fue incluido en el registro nacional de delincuentes sexuales y se le prohibió la entrada a la localidad donde residía Carroll.