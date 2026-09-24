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Paraná: obras de drenaje para reducir anegamientos por posibles contingencias climáticas

La Municipalidad de Paraná interviene en la cuenca del arroyo Las Piedras con una cañería de 25 metros y tareas preventivas ante lluvias intensas.

24 de septiembre 2026 · 18:03hs
Obras de drenaje en Paraná para reducir anegamientos ante posibles contingencias climáticas.

Obras de drenaje en Paraná para reducir anegamientos ante posibles contingencias climáticas.

La Municipalidad de Paraná lleva adelante obras y tareas preventivas en distintos sectores de la ciudad para mejorar el escurrimiento del agua, reducir anegamientos y fortalecer la respuesta ante posibles contingencias climáticas. Las intervenciones incluyen la limpieza de cauces, alcantarillas y cunetas, además de trabajos de infraestructura y acciones de prevención junto a los vecinos.

En ese marco, se realizan obras en las calles Tibiletti y Soldado Bordón, en la cuenca alta del arroyo Las Piedras. El sector integra una cuenca de aproximadamente 200 hectáreas y los trabajos se concentran en uno de los afluentes que alimentan el cauce principal.

El estudio determinará si el acusado comprendía la naturaleza y consecuencias de sus actos, lo que podría incidir en la calificación legal de tentativa de homicidio.

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Instalan una cañería para conducir el agua en Paraná

El coordinador general de la Secretaría de Planificación e Infraestructura, Xavier Bilbao, explicó que la intervención contempla la colocación de una cañería de 25 metros que atraviesa calle Bordón.

Según detalló, la obra permitirá conducir el agua hacia el cauce natural, que posteriormente se conecta con el arroyo principal a la altura de calle Miguel David.

“Con esta obra se busca reducir los anegamientos y la erosión que afectan a las viviendas cercanas”, señaló Bilbao. También destacó que los trabajos permitirán mejorar la transitabilidad durante situaciones de emergencia y colaborar con los accesos y salidas en las zonas afectadas.

Prevención ante lluvias y tormentas

Las tareas forman parte del plan de prevención ejecutado por el Comité de Emergencia Municipal ante posibles contingencias vinculadas al fenómeno de El Niño.

Además de las obras de infraestructura, se brinda información a los vecinos sobre cómo actuar frente a alertas por lluvias o tormentas y cuáles son las principales medidas de seguridad.

El operativo involucra a distintas áreas municipales, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Humano, Defensa Civil, Convivencia Ciudadana, Secretaría de Salud, Servicios Públicos y la Secretaría de Planificación e Infraestructura.

Paraná anegamientos arroyos
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