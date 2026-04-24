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Central venció a Estudiantes (RC) y se metió en octavos

Central se impuso por 2-1, con goles de Copetti y Julián Fernández, en condición de visitante. El Canalla quedó escolta momentáneamente en la Zona B.

24 de abril 2026 · 21:22hs
Enzo Copetti impacta de cabeza para poner a Central 1 a 0 arriba en Río Cuarto.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Enzo Copetti impacta de cabeza para poner a Central 1 a 0 arriba en Río Cuarto.

Rosario Central aseguró su clasificación a los playoffs del Torneo Apertura tras la victoria por 2-1 ante Estudiantes de Río Cuarto. Enzo Copetti convirtió el primer tanto y Julián Fernández aumentó la diferencia con una asistencia y un gol, Mauro Valiente se encargó de descontar en el local.

En el inicio del partido, el Canalla demostró su agresividad para buscar la apertura del marcador y lo consiguió a los 6 minutos de juego, con un cabezazo letal de Enzo Copetti tras una asistencia de Julián Fernández. Previamente, la visita había dado una señal de atención con una llegada nítida desperdiciada por Gaspar Duarte.

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A los 33 minutos, Duarte sufrió una lesión que lo obligó a abandonar el campo de juego y en su lugar ingresó el campeón del mundo Ángel Di María, quien se colocó la cinta de capitán. Segundos después, Estudiantes estuvo a punto de igualar el partido, pero el remate de Javier Ferreira dio en el palo del arco defendido por Jeremías Ledesma.

El segundo tiempo del partido comenzó con una acción determinante cuando Estudiantes generó peligro tras un error en la salida de Ángel Di María. Aunque la jugada se diluyó por la intervención del arquero local. A los 55’ un pase de Julián Fernández por la banda izquierda encontró al campeón del mundo, quien le devolvió la pelota a este último para su remate que significó el 2-0 para el Canalla. Mientras el León del Imperio consiguió descontar cinco minutos más tarde a través de Mauro Valiente.

El conjunto local estuvo cerca de igualar a los 30 minutos, cuando un disparo de Juan Antonini rozó el primer palo, aunque poco después, fue expulsado tras una infracción sobre Di María. El central primero recibió tarjeta amarilla, pero el árbitro cambió la sanción a roja tras revisar la jugada en el VAR, lo que dejó a su equipo con un jugador menos en el tramo final del partido.

Cómo quedaron Central y Estudiantes de Río Cuarto

El Canalla, se posicionó segundo en la Zona B con 27 puntos, y se aseguró un lugar en la siguiente ronda. Este resultado sumado a la última victoria como local ante Sarmiento de Junín, depositó al conjunto de Jorge Almirón en una buena ubicación, teniendo en cuenta que también compite en la Copa Libertadores.

El León del Imperio, en cambio, se encuentra último en las posiciones, con apenas un triunfo (5 puntos) y en zona de descenso, por lo que la derrota complica aún más su presente. Los comandados por Gerardo Acuña no logran torcer el rumbo en la competencia local y disputará su próximo compromiso ante Instituto por la novena jornada del Torneo Apertura.

Central Estudiantes Torneo Apertura
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