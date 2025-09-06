Estudiantes de Paraná le dio una paliza a Jockey Club de Venado Tuerto por 71-27.

Estudiantes de Paraná arrolló este sábado por 71-27 a Jockey Club de Venado Tuerto y se mantiene segundo en el Torneo Regional del Litoral 2025.

Estudiantes de Paraná consiguió ayer una victoria contundente por 71-27 en su visita a Jockey Club de Venado Tuerto, por la fecha 14 del Torneo Regional del Litoral 2025, en la Primera División. El encuentro, que en la primera mitad parecía estar equilibrado, terminó con una gran diferencia a favor del equipo paranaense, que mostró su capacidad para dominar en la segunda parte con un juego arrollador.

Desde el comienzo del partido, Jockey Club le plantó cara a Estudiantes. El equipo local mostró una defensa firme y atacó con determinación, logrando mantener el marcador muy parejo en los primeros minutos. Sin embargo, el equipo de Paraná aprovechó sus momentos y, con jugadas estructuradas, logró sacar una leve ventaja. A pesar de los esfuerzos de los locales, Estudiantes terminó la primera mitad con un marcador de 31-15 a su favor. Aunque la diferencia no era abultada, el equipo visitante mostró signos de que podría aumentar la ventaja en la segunda parte si lograba mantener su nivel de juego.

El segundo tiempo comenzó con Jockey Club buscando una reacción. Con un buen arranque, los locales lograron reducir la diferencia a solo 20-31, lo que generó incertidumbre en el campo y permitió que los jugadores del equipo visitante sintieran la presión de la remontada. Sin embargo, la respuesta de Estudiantes no tardó en llegar.

El conjunto paranaense, con una circulación de pelota más rápida y un juego más fluido, recuperó el control del partido. La delantera de Estudiantes comenzó a imponerse con fuerza, dominando los scrums y asegurando la posesión de la pelota en las formaciones. Además, los backs desplegaron un juego preciso y vertiginoso que terminó por desbordar a la defensa de Jockey Club, marcando tries a través de rápidos contraataques y jugadas colectivas bien elaboradas.

A medida que los minutos pasaban, la brecha entre ambos equipos se fue ampliando. Estudiantes demostró ser muy superior en todos los aspectos del juego, y aunque Jockey Club nunca dejó de luchar, la diferencia se fue haciendo más clara. El equipo local, cansado por la intensidad del juego, no pudo frenar el ataque de Estudiantes, que cerró el partido con un marcador final de 71-27.

Esta victoria refuerza el gran momento que atraviesa Estudiantes en el Torneo Regional del Litoral 2025. El equipo de Paraná ha demostrado, una vez más, su capacidad para imponerse no solo en el marcador, sino también en el ritmo de juego y en el control del partido, características que lo posicionan como uno de los favoritos para seguir avanzando en la competencia.

Con una actuación sólida en ambas fases del juego, Estudiantes continúa consolidando su lugar en la parte alta de la tabla, y el equipo ya se prepara para los próximos desafíos con la confianza alta. La victoria no solo se basa en el resultado final, sino también en la contundencia con la que el equipo desplegó su juego en la segunda mitad, dejando claro que su nivel es cada vez más alto y que seguirán luchando por alcanzar sus objetivos en el torneo.