Luis Caputo anunció la privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la privatización de seis rutas nacionales, cinco de éstas pasan por Entre Ríos. 13 de septiembre 2025 · 10:09hs

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la privatización de seis rutas nacionales, cinco de éstas pasan por Entre Ríos.

Luis Caputo anunció la privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales. Lo hizo a través de su cuenta en X.

“El 8 de octubre se hará la apertura de sobres para conocer las ofertas para la concesión de 741 kilómetros correspondientes a la Etapa 1 de la Red Federal de Concesiones, conformada por los Tramos Oriental y Conexión, que están integrados por las rutas nacionales 12; 14; 135, A-015, 117 y 174”, informó el ministro de Economía Luis Caputo en sus redes sociales.

Luis Caputo ratificó el rumbo económico: "Solo vamos a acelerar, como quiere la gente" Facundo Jones Huala seguirá detenido hasta diciembre

Embed IMPORTANTE



Privatización de más de 9 mil kilómetros de rutas nacionales:



El 8 de octubre se hará la apertura de sobres para conocer las ofertas para la concesión de 741 kilómetros correspondientes a la Etapa 1 de la Red Federal de Concesiones, conformada por los… — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 12, 2025 “Para los 8.384 kilómetros de rutas nacionales (etapas 2 y 3), en los próximos días se conocerán los pliegos finales para la licitación nacional e internacional mediante la plataforma Contrat.ar. El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”, finalizó.