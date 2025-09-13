Luis Caputo anunció la privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales. Lo hizo a través de su cuenta en X.
Luis Caputo anunció la privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la privatización de seis rutas nacionales, cinco de éstas pasan por Entre Ríos.
“El 8 de octubre se hará la apertura de sobres para conocer las ofertas para la concesión de 741 kilómetros correspondientes a la Etapa 1 de la Red Federal de Concesiones, conformada por los Tramos Oriental y Conexión, que están integrados por las rutas nacionales 12; 14; 135, A-015, 117 y 174”, informó el ministro de Economía Luis Caputo en sus redes sociales.
“Para los 8.384 kilómetros de rutas nacionales (etapas 2 y 3), en los próximos días se conocerán los pliegos finales para la licitación nacional e internacional mediante la plataforma Contrat.ar. El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”, finalizó.