Torneo Regional del Litoral: los clubes entrerrianos, listos para una nueva jornada.

Este sábado continúa el Torneo Regional del Litoral 2025 , que entra en su tramo decisivo en las tres divisiones. Estudiantes, Rowing, Tilcara y CUCU, los clubes entrerrianos, afrontarán compromisos fundamentales para avanzar en sus objetivos. Cada equipo, con realidades distintas, buscará afianzarse en la competencia más importante del rugby del Litoral. Todos los partidos comenzarán a las 16.

En el Top 9, correspondiente a la jornada 14, Estudiantes de Paraná visitará a Jockey Club de Venado Tuerto en un encuentro clave para las aspiraciones del elenco Albinegro. El conjunto paranaense está segundo en la tabla con 41 puntos, a nueve del líder Jockey Club de Rosario, y necesita sumar para mantenerse firme en la zona de clasificación. A pesar de la solidez demostrada en varias etapas del torneo, no puede permitirse errores en esta recta final, menos aún ante un rival que, aunque último con solo 3 puntos, puede complicar jugando como local. La dirección del partido estará a cargo de Joaquín Zapata.

Torneo Regional del Litoral: los entrerrianos se juegan todo en la recta final

Por su parte, Paraná Rowing Club será anfitrión de Old Resian en un duelo entre equipos con objetivos similares y mucho en juego. El Remero se ubica séptimo con 25 unidades y, aunque la diferencia con los puestos clasificatorios es amplia, mantiene chances matemáticas de entrar entre los cuatro primeros, para lo cual deberá conseguir resultados perfectos en lo que resta. Old Resian, sexto con 30 puntos, también busca dar ese salto. El árbitro designado para este compromiso es Facundo Gorla. Se espera un partido intenso y disputado, marcado por la urgencia y las ganas de ambos conjuntos.

En la Segunda División, también por la fecha 14, Tilcara se prepara para una prueba de fuego frente a Provincial de Rosario. El equipo de Sauce Montrull viene realizando una gran campaña y es escolta con 43 puntos, solo detrás de Universitario de Rosario, que lidera con 56. Una victoria ante Provincial, quinto con 28, le permitiría al Verde afianzarse en la segunda posición y mantener viva la ilusión de pelear por la cima. Fabián Prats será el juez del encuentro, que presenta una alta exigencia donde cada punto es vital para las aspiraciones del conjunto entrerriano.

Finalmente, en la 12ª jornada de la Tercera División, el Club Universitario de Concepción del Uruguay (CUCU) visitará a Regatas & Belgrano de San Nicolás en un choque directo entre equipos que buscan dejar atrás las últimas posiciones. CUCU suma 13 puntos y está penúltimo, apenas dos más que Regatas & Belgrano, último con 11 unidades. Más allá de la tabla, el partido tiene un valor anímico crucial: quien logre imponerse podrá ganar un respiro en la recta final del certamen. Franco Intilangelo será el árbitro encargado de dirigir este encuentro.

Resto de la fecha

Además de los partidos de los clubes entrerrianos, este sábado se disputarán otros encuentros relevantes en las tres divisiones del Torneo Regional del Litoral 2025.

En el Top 9, por la fecha 14, CRAI recibirá a GER en un partido importante para ambos equipos que buscan escalar posiciones. El encuentro contará con el arbitraje de Carlos Poggi. Por otro lado, el líder Jockey Club de Rosario se enfrentará a Duendes, tercero en la tabla, en un duelo de alto nivel bajo la supervisión de Emilio Traverso. Santa Fe RC tendrá jornada de descanso en esta fecha.

En la Segunda División, Universitario de Rosario, que domina la tabla, recibirá a Logaritmo en un encuentro clave para mantener la punta, con Francisco Nanclares como árbitro. Gimnasia y Esgrima de Pergamino se medirá con Alma Juniors, mientras que Universitario de Santa Fe enfrentará a Los Caranchos, ambos partidos contarán con la dirección arbitral de Carlos Perrone y Juan Moyano, respectivamente. CRAR tendrá libre en esta fecha.

En la Tercera División, La Salle, líder del torneo, recibirá a Cha Roga Club en un duelo importante, con Juan Pablo Ferino a cargo del arbitraje. Querandí RC se medirá con Atlético Brown de San Vicente, con Fernando De Feo como juez. Los Pampas de Rufino estarán libres en esta jornada.