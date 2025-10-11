Uno Entre Rios | Ovación | FIFA

El presidente de la FIFA anunció que quiere cambiar la fecha de los Mundiales

El suizo Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) expresó sus inquietudes por el calendario mundialista.

11 de octubre 2025 · 09:38hs
El presidente de la FIFA anunció que quiere cambiar la fecha de los Mundiales

El presidente de la FIFA anunció que quiere cambiar la fecha de los Mundiales

El suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, reveló que la casa madre del fútbol está analizando la posibilidad de cambiar la etapa del año en la que se juegan los Mundiales, que habitualmente es entre junio y julio: “No se puede competir en algunos lugares en verano, así que podríamos cambiar el calendario”.

Infantino, quien se reunió con el primer ministro canadiense, Mark Carney, para afirmar detalles del Mundial de Norteamérica 2026, continuó: ”Lo estamos discutiendo, estamos en los detalles. Es una reflexión general. Jugar en algunos países europeos en julio es muy caluroso, así que quizás debamos reflexionar sobre esto”.

Presentaron la pelota del Mundial 2026: los detalles exclusivos del modelo Trionda

Presentaron la pelota del Mundial 2026: los detalles exclusivos del modelo Trionda

Gimnasia y Esgrima La Plata se encuentra en un difícil momento deportivo, institucional y económico.

Crisis en Gimnasia y Esgrima La Plata: la FIFA lo inhibió

Finalmente, el mandamás sentenció: “Hay algunas formas de optimizar el calendario, pero lo estamos debatiendo. Solo tenemos que tener la mente abierta”.

El Mundial de Catar 2022 fue el primero en jugarse entre noviembre y diciembre en lugar de a mitad del calendario, dado a que las temperaturas rozan los 50 grados en el verano de Medio Oriente. Es probable que en la edición de Arabia Saudita 2034 suceda algo similar.

pelota nueva mundial 2026 1
Presentaron la pelota del Mundial 2026: los detalles exclusivos del modelo Trionda.

Presentaron la pelota del Mundial 2026: los detalles exclusivos del modelo Trionda.

LEER MÁS: El rotundo cambio que busca la FIFA para el Mundial 2030

Por su parte, el catarí Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG y de la EFC, comentó: "Es un tema importante como para decir nada seguro ahora mismo. Queremos que participen todos los actores en el desarrollo del calendario. Tenemos que tomarnos tiempo para pensarlo. No tenemos que tener miedo de los cambios si son para bien".

Mundial 2026

La próxima Copa del Mundo se llevará a cabo del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026. El torneo se realizará en Estados Unidos, Canadá y México, y contará con 48 equipos y 104 partidos durante 39 días.

FIFA Mundial Fecha Infantino Mundial 2026
Noticias relacionadas
Con la mente puesta en la Copa Libertadores, Racing quiere recuperarse en el campeonato local.

Racing intentará acercarse a puestos de clasificación

Sofía Percara compite en tres categorías (Karting Entrerriano - Fórmula Entrerriana - Fórmula Nacional).

Sofía Percara: "Nunca manejé un auto con techo, me gustaría probar"

Torneo Regional del Litoral 2025: la lucha por la clasificación entra en su recta final.

Torneo Regional del Litoral 2025: la lucha por la clasificación entra en su recta final

Argentina ganó un partido amistoso preparatorio para el Mundial.

Argentina venció a Venezuela en su primer amistoso de la gira por Estados Unidos

Ver comentarios

Lo último

San Salvador: una mujer intentó quemar a su ex pareja

San Salvador: una mujer intentó quemar a su ex pareja

Benjamín Netanyahu: Las fuerzas israelíes permanecerán en Gaza

Benjamín Netanyahu: "Las fuerzas israelíes permanecerán en Gaza"

El STJ confirmó la condena a Nicolás Sanabria y la querella solicitó su detención inmediata

El STJ confirmó la condena a Nicolás Sanabria y la querella solicitó su detención inmediata

Ultimo Momento
San Salvador: una mujer intentó quemar a su ex pareja

San Salvador: una mujer intentó quemar a su ex pareja

Benjamín Netanyahu: Las fuerzas israelíes permanecerán en Gaza

Benjamín Netanyahu: "Las fuerzas israelíes permanecerán en Gaza"

El STJ confirmó la condena a Nicolás Sanabria y la querella solicitó su detención inmediata

El STJ confirmó la condena a Nicolás Sanabria y la querella solicitó su detención inmediata

El presidente de la FIFA anunció que quiere cambiar la fecha de los Mundiales

El presidente de la FIFA anunció que quiere cambiar la fecha de los Mundiales

La familia de Daiana agradece, pide respeto y exige que la política no utilice el caso

La familia de Daiana agradece, pide respeto y exige que la política no utilice el caso

Policiales
San Salvador: una mujer intentó quemar a su ex pareja

San Salvador: una mujer intentó quemar a su ex pareja

El STJ confirmó la condena a Nicolás Sanabria y la querella solicitó su detención inmediata

El STJ confirmó la condena a Nicolás Sanabria y la querella solicitó su detención inmediata

La familia de Daiana agradece, pide respeto y exige que la política no utilice el caso

La familia de Daiana agradece, pide respeto y exige que la política no utilice el caso

Concepción del Uruguay: murió un peatón chocado por una moto

Concepción del Uruguay: murió un peatón chocado por una moto

Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

Ovación
Sofía Percara: Nunca manejé un auto con techo, me gustaría probar

Sofía Percara: "Nunca manejé un auto con techo, me gustaría probar"

Torneo Regional del Litoral 2025: la lucha por la clasificación entra en su recta final

Torneo Regional del Litoral 2025: la lucha por la clasificación entra en su recta final

Lionel Messi no estará ante Venezuela: los motivos de su ausencia

Lionel Messi no estará ante Venezuela: los motivos de su ausencia

Racing intentará acercarse a puestos de clasificación

Racing intentará acercarse a puestos de clasificación

Argentina venció a Venezuela en su primer amistoso de la gira por Estados Unidos

Argentina venció a Venezuela en su primer amistoso de la gira por Estados Unidos

La provincia
Numerosos comercios abrieron el feriado con expectativas de un repunte en las ventas

Numerosos comercios abrieron el feriado con expectativas de un repunte en las ventas

SMN: se espera una máxima de 32 grados para este sábado

SMN: se espera una máxima de 32 grados para este sábado

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

Paraná: la intendenta Rosario Romero recibió al Embajador de Guatemala

Paraná: la intendenta Rosario Romero recibió al Embajador de Guatemala

Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

Dejanos tu comentario