El suizo Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) expresó sus inquietudes por el calendario mundialista.

El presidente de la FIFA anunció que quiere cambiar la fecha de los Mundiales

El suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA , reveló que la casa madre del fútbol está analizando la posibilidad de cambiar la etapa del año en la que se juegan los Mundiales, que habitualmente es entre junio y julio: “No se puede competir en algunos lugares en verano, así que podríamos cambiar el calendario”.

Infantino, quien se reunió con el primer ministro canadiense, Mark Carney, para afirmar detalles del Mundial de Norteamérica 2026, continuó: ”Lo estamos discutiendo, estamos en los detalles. Es una reflexión general. Jugar en algunos países europeos en julio es muy caluroso, así que quizás debamos reflexionar sobre esto”.

Finalmente, el mandamás sentenció: “Hay algunas formas de optimizar el calendario, pero lo estamos debatiendo. Solo tenemos que tener la mente abierta”.

El Mundial de Catar 2022 fue el primero en jugarse entre noviembre y diciembre en lugar de a mitad del calendario, dado a que las temperaturas rozan los 50 grados en el verano de Medio Oriente. Es probable que en la edición de Arabia Saudita 2034 suceda algo similar.

pelota nueva mundial 2026 1 Presentaron la pelota del Mundial 2026: los detalles exclusivos del modelo Trionda.

Por su parte, el catarí Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG y de la EFC, comentó: "Es un tema importante como para decir nada seguro ahora mismo. Queremos que participen todos los actores en el desarrollo del calendario. Tenemos que tomarnos tiempo para pensarlo. No tenemos que tener miedo de los cambios si son para bien".

Mundial 2026

La próxima Copa del Mundo se llevará a cabo del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026. El torneo se realizará en Estados Unidos, Canadá y México, y contará con 48 equipos y 104 partidos durante 39 días.