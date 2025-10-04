Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Regional del Litoral

Torneo Regional del Litoral 2025: los clubes entrerrianos afrontan la recta final

Este sábado, desde las 16, los clubes entrerrianos jugarán en el Torneo Regional del Litoral 2025, con Estudiantes y Tilcara ya clasificados a semifinales.

4 de octubre 2025 · 07:54hs
Foto: Gentileza/Gabriel Baldi

Este sábado, desde las 16, se disputará una nueva jornada del Torneo Regional del Litoral 2025, con la fecha 16 del Top 9 y de la Segunda División, y la 14ª y última jornada de la Tercera División, que atraviesa su temporada final.

Los clubes entrerrianos volverán a tener protagonismo en las tres divisiones, con Estudiantes y Tilcara ya clasificados a semifinales, Rowing buscando acercarse a los puestos de definición y CUCU cerrando su participación como local.

LEER MÁS: El Torneo Regional del Litoral cambiará de formato en 2026

El Torneo Regional del Litoral 2025 entra en su etapa decisiva con emoción en las tres divisiones

En el Top 9, Estudiantes de Paraná (51 puntos), con un lugar asegurado en semifinales junto al líder Jockey Club de Rosario (59), visitará a Old Resian (35), que lucha por meterse en el lote de los cuatro mejores. Por su parte, Paraná Rowing Club (30) recibirá a Duendes (43), en un partido clave para cerrar bien la etapa regular y mantener alguna chance matemática. Completan la fecha Jockey Club de Rosario ante Santa Fe RC (36), y Jockey Club de Venado Tuerto (4) frente a GER (37). CRAI (24) tendrá jornada libre. Las designaciones arbitrales serán: Rowing ante Duendes, Facundo Gorla (USR); Old Resian frente a Estudiantes, Emilio Traverso (USR); Jockey (R) ante Santa Fe RC, Damián Schneider (URR); Jockey (VT) frente a GER, Carlos Perrone (URR).

En la Segunda División, Tilcara (52 puntos), ya clasificado a semifinales junto a Universitario de Rosario (66) y Alma Juniors (44), tendrá fecha libre. El resto de los encuentros presenta partidos decisivos: Universitario de Rosario recibirá a CRAR (25), con arbitraje de Lucas Palacios (URR); Gimnasia de Pergamino (17) será local ante Provincial (28), con Juan Ignacio Vega (URR); Universitario de Santa Fe (20) enfrentará a Logaritmo (22), con Leandro Peker (NEA); y Los Caranchos (41), que aún pelea por un lugar en semifinales, se medirá con Alma Juniors, con arbitraje de Federico Longobardi (USR).

En la Tercera División, CUCU de Concepción del Uruguay (15 puntos) recibirá a Atlético Brown de San Vicente (25), uno de los equipos ya clasificados a semifinales junto a La Salle (51), Los Pampas de Rufino (35) y Cha Roga Club (33). El equipo uruguayense buscará cerrar su participación con una victoria en casa, en lo que será la última fecha de esta categoría. Los otros encuentros de la jornada serán: Querandí RC (22) visitará a Los Pampas, con arbitraje de Javier Villalba (USR); y Regatas & Belgrano de San Nicolás (16) recibirá a Cha Roga Club, con Pablo Solari (URR). La Salle, ya clasificado como primero, tendrá fecha libre. CUCU frente a Atlético Brown será dirigido por Tomás Rojas.

Con esta fecha, el Torneo Regional del Litoral entra en su tramo definitorio, donde cada encuentro será fundamental para definir los equipos que lucharán por el título en las semifinales.

Torneo Regional del Litoral Estudiantes Tilcara
