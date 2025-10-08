Estudiantes ya está en semifinales y espera rival: ¿se viene otro cruce con Duendes?

Estudiantes tendrá fecha libre y luego, en la última fecha, enfrentará a Duendes, posible rival en semifinales y verdugo en cruces recientes.

A falta de dos fechas para el cierre de la fase regular del Torneo Regional del Litoral 2025, Estudiantes de Paraná ya aseguró su lugar entre los cuatro mejores. Con 56 puntos, el conjunto Albinegro se consolidó en la segunda posición de la tabla, aunque tendrá jornada libre este fin de semana, lo que abre la posibilidad de movimientos en los puestos de privilegio.

El líder absoluto es Jockey Club de Rosario, que comanda con 64 unidades y tiene prácticamente asegurado el primer puesto. Por detrás aparece el elenco paranaense, seguido por Duendes, que suma 47 y aún tiene dos compromisos por disputar: este sábado frente a Old Resian, y en la última fecha ante el propio CAE, en Paraná.

Estudiantes y Duendes, camino a un nuevo capítulo decisivo

En la anteúltima jornada, correspondiente a la fecha 17, los partidos serán: GER enfrentará a Rowing; Santa Fe Rugby recibirá a Jockey Club (VT); CRAI se medirá con Jockey Club (R); mientras que Estudiantes tendrá fecha libre. Ya en la última jornada, programada para el sábado 18 de octubre, Jockey Club (VT) jugará ante CRAI; Rowing visitará a Santa Fe Rugby; Old Resian recibirá a GER; y Estudiantes será local frente a Duendes, quedando libre Jockey Club (R).

Si el representativo verdinegro logra imponerse en ambos encuentros sumando puntos bonus, alcanzaría los 57 y superaría por la mínima al equipo entrerriano. Sin embargo, este escenario no alteraría el cruce de semifinales entre el segundo y el tercero: Estudiantes y Duendes volverían a medirse, solo que en ese caso el partido se jugaría en Rosario, lo que otorga al conjunto rosarino la ventaja de definir en su casa.

El choque en la última jornada entre ambos cobra así un valor estratégico: no solo cerrará la fase regular, sino que podría anticipar lo que será una semifinal cargada de historia entre rivales que se conocen muy bien.

En 2017, por este mismo certamen, los rosarinos eliminaron a Estudiantes con un contundente 30-17 en las semifinales. En 2022 volvieron a cruzarse, esta vez por el Torneo del Interior A, y nuevamente fue Duendes quien se quedó con la victoria, aunque en un encuentro mucho más parejo que terminó 23-19.

Por fuera de esta disputa, la atención también está puesta en la pelea por el cuarto boleto a la etapa decisiva. Allí, GER (43), Santa Fe Rugby (37) y Old Resian (36) se disputan el último pasaje disponible. GER parte con ventaja, pero ninguno de los tres tiene el lugar asegurado, y cada punto en juego será determinante.

En este contexto, el cruce entre Duendes y Old Resian será decisivo para ambos. El conjunto tricolor buscará ganar para seguir con chances de meterse en semifinales, mientras que los del barrio Las Delicias necesitan sumar con bonus para intentar alcanzar el segundo puesto y definir su semifinal como locales.

Con tres equipos ya clasificados y un lugar todavía en disputa, el desenlace de la fase regular promete ser vibrante. Estudiantes ya está en la siguiente instancia, y su duelo ante Duendes no solo definirá posiciones: podría ser el anticipo de una semifinal cargada de historia entre rivales que se conocen muy bien.