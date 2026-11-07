Iñaki Arrías con el tercer lugar en La Plata El paranaense Iñaki Arrías, que puede ser campeón este domingo, se posicionó tercero en la clasificación en el Roberto Mouras. 7 de noviembre 2026 · 17:59hs

Iñaki Arrías buscará llegar a la corona de campeón este domingo en la carrera final.

El paranaense Iñaki Arrías se puede consagrar este mismo fin de semana si se le dan algunos resultados propios y ajenos en el autódromo de La Plata. En la clasificación fue 3° con el Ford del Candela Competición a 301/1000 del poleman Ignacio Vilas, solo una milésima por debajo de Damián Pérez que fue segundo.

Iñaki Arrías corre en La Plata. Ignacio Lovich se colocó 4°, por encima del mejor Chevrolet, el de Juan José Conde. Bautista Roqueta, ganador en Rosario, se acomodó 6° por delante del único Torino, el de Ignacio Quinta.

Cerraron el clasificador: 8° Leonardo Forte, 9° Dante Rubiera Hainze, 10° Ignacio Díaz, 11° Martín Taha, 12° Daniel Faggiano, 13° Facundo Ludueña y 14° Mauricio Etcheverry. Este domingo, la serie única tendrá a Vilas-Pérez en la primera fila desde las 9.30. en tanto que la carrera final se largará a las 14.10.