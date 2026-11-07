El paranaense Iñaki Arrías se puede consagrar este mismo fin de semana si se le dan algunos resultados propios y ajenos en el autódromo de La Plata. En la clasificación fue 3° con el Ford del Candela Competición a 301/1000 del poleman Ignacio Vilas, solo una milésima por debajo de Damián Pérez que fue segundo.
Iñaki Arrías con el tercer lugar en La Plata
El paranaense Iñaki Arrías, que puede ser campeón este domingo, se posicionó tercero en la clasificación en el Roberto Mouras.
7 de noviembre 2026 · 17:59hs
Ignacio Lovich se colocó 4°, por encima del mejor Chevrolet, el de Juan José Conde. Bautista Roqueta, ganador en Rosario, se acomodó 6° por delante del único Torino, el de Ignacio Quinta.
Cerraron el clasificador: 8° Leonardo Forte, 9° Dante Rubiera Hainze, 10° Ignacio Díaz, 11° Martín Taha, 12° Daniel Faggiano, 13° Facundo Ludueña y 14° Mauricio Etcheverry.
Este domingo, la serie única tendrá a Vilas-Pérez en la primera fila desde las 9.30. en tanto que la carrera final se largará a las 14.10.