Los paranaenses irán a Casa Pumas

Tilcara Estudiantes rugby seven 1.jpg Tomás Sigura (Tilcara) y Santo Lescano (Estudiantes) estarán en una concentración de los Pumas 7.

Santo Lescano: “Siento una felicidad enorme. Creo que valoraron mi constancia y el compromiso a la hora de jugar”.

—¿Cómo te enteraste de la convocatoria y qué fue lo primero que pensaste en ese momento?

—Me enteré el lunes a la tarde cuando me llamó mi entrenador contándome, fueron varias sensaciones juntas, me cayó un poco de sorpresa pero una felicidad enorme.

—¿Qué significa para vos formar parte de una concentración con Los Pumas 7?

—Formar parte de una concentración con Pumas 7 significa un orgullo enorme. Es mi primera vez en la modalidad de 7.

—Estudiantes destacó tu compromiso desde chico... ¿Qué rol tuvo el club en tu formación como jugador y como persona?

—El club para mí es todo, es mi segunda casa, donde voy todos los días, donde me siento cómodo, donde me encuentro con mis amigos, con mi familia.

—¿Qué aspectos de tu juego creés que más valoraron para llamarte a esta concentración?

—Los aspectos que más valoraron creo yo es la constancia y el compromiso con el que juego.

Tilcara Estudiantes rugby seven 3.jpg Santo Lescano, jugador de Estudiantes, irá a Casa Pumas.-

—¿Cómo estás preparando física y mentalmente esta experiencia en Casa Pumas?

—Lo estoy preparando con tranquilidad.

—¿Qué sueños te genera este paso? ¿Te imaginás con la celeste y blanca en alguna competencia internacional?

—Sueños tengo muchos. Obviamente vestir la camiseta celeste y blanca es un sueño que tengo desde chico, pero todavía no me imagino nada, si tiene que llegar, llegará en algún momento.

—Para los chicos del club que sueñan con llegar, ¿qué mensaje les dejarías desde tu experiencia?

—Les recomiendo que disfruten de cada momento con sus amigos, con su familia, con el club, y sobre todo con la camiseta del CAE que es la más linda de todas, y sueñen en grande que en algún momento llega.

—¿Cómo describirías el camino que recorriste desde tus primeros entrenamientos en Estudiantes hasta esta convocatoria?

—Fue hermoso, siempre disfrutándolo y acompañado de mi familia en todo momento.

—¿Qué valores del rugby creés que fueron claves en tu recorrido hasta hoy?

—Los valores que me enseñaron mi familia y mi club es el respeto ante todo, el compromiso, la dedicación.

Tomás Sigura: “Me super emocioné. Estoy con muchas ganas de ir a disfrutar, aprender y poder absorber todo lo conceptual”.

—¿Cómo te enteraste de la convocatoria y qué fue lo primero que pensaste en ese momento?

—Justo estaba yendo al club a entrenar. Primero pensé que era una joda pero luego de eso me super emocioné. No lo podía creer. Lo primero que hice fue llamar a mi familia y contarles. Me pareció muy sorpresiva.

—¿Qué significa para vos formar parte de una concentración con Los Pumas 7?

—Disfruto mucho de jugar seven. Me divierte y espero todos los años para poder disputarlos. Que me llegue esta concentración es un orgullo. Que te tengan en cuenta, en una lista y preparado para una evaluación con el mejor equipo del mundo hoy en día es buenísimo. Todo jugador de rugby quiere esto. Es la segunda vez que me llaman. La primera fue en un Trial realizado en Rosario hace un par de años atrás pero fue más regional. A Casa Puma voy por primera vez.

—Tilcara destacó tu compromiso desde chico... ¿Qué rol tuvo el club en tu formación como jugador y como persona?

—El club para mi es todo. Me formó como persona con los valores y como jugador porque juego desde los 5 años. Todo lo aprendido lo se por Tilcara. Que te reconozcan de esta manera es hermoso. No hay nada más lindo que jugar al rugby y hacerlo con tus amigos. Eso es lo único que importa para mí.

—¿Qué aspectos de tu juego creés que más valoraron para llamarte a esta concentración?

—Al lado de los monstruos del seven siento que soy un poco más lento, más conservador. Creo que por esto me llegó la convocatoria, por el juego áereo y la conservación de pelota. No me destaco mucho por ser veloz pero tengo otras cualidades que suman.

—¿Cómo estás preparando física y mentalmente esta experiencia en Casa Pumas?

—Físicamente venimos bien. Entrenando desde principio de año con el club. No es lo mismo la exigencia del seven que la de 15 pero hay que cambiar el chip rápido y adaptarse. Mentalmente todavía no caigo y no voy a caer hasta que no esté ahí. Con muchas ganas de ir a disfrutar, aprender y poder absorber todo lo conceptual.

Tilcara Estudiantes rugby seven 2.jpg Tomás Sigura, jugador de Tilcara, fue convocado por la Selección Argentina.

—¿Qué sueños te genera este paso? ¿Te imaginás con la celeste y blanca en alguna competencia internacional?

—Es muy inesperado para mí. Es un sueño y todavía no caigo. Voy a entrenar a Casa Pumas con los mejores. Cualquiera desde chico sueña con la celeste y blanca. Mucho más con este plantel de estrellas. Yo no me quiero apresurar ni adelantar, hay que hacer bien las cosas para que los resultados lleguen.

—Para los chicos del club que sueñan con llegar, ¿qué mensaje les dejarías desde tu experiencia?

—Que se diviertan, no falten a entrenar, que escuchen y aprendan de los más grandes porque son los que te van a enseñar todo.

—¿Cómo describirías el camino que recorriste desde tus primeros entrenamientos en Tilcara hasta esta convocatoria?

—Arranqué a los 5 a jugar. Hoy tengo 25 así que hace 20 años que juego en el Verde. Aprendí muchos valores. Respeto, compromiso, ayudar. El sentido de pertenencia que tenemos en el club es impresionante. Todo lo que hacemos es a pulmón. Siento que es una trayectoria con un poco de sacrificio y este premio lo veo por el lado de no bajar los brazos ya que estos últimos años tuve un par de lesiones largas donde pensé en tirar la toalla pero pude salir adelante.