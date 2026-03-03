Luego de su primer triunfo desde su regreso a Primera, Estudiantes de Río Cuarto no pudo conseguir su segunda victoria consecutiva en el Apertura y perdió 1 a 0 ante Sarmiento de Junín en el estadio Eva Perón por la octava fecha del Grupo B. Junior Marabel marcó el gol de penal para el local.
Sarmiento lo ganó desde el arranque y sumó tres puntos de oro ante Estudiantes (RC)
sarmiento superó por 1-0 al Celeste en Junín con un penal de Marabel en un encuentro clave en la aspiraciones de mantener la categoría.
3 de marzo 2026 · 21:12hs
El equipo de Iván Delfino venía de superar con autoridad a Huracán y no pudo sumar ante un rival que también pelea por engrosar su promedio y salir de los puestos del fondo.