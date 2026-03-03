Uno Entre Rios | Ovación | Sarmiento

Sarmiento lo ganó desde el arranque y sumó tres puntos de oro ante Estudiantes (RC)

sarmiento superó por 1-0 al Celeste en Junín con un penal de Marabel en un encuentro clave en la aspiraciones de mantener la categoría.

3 de marzo 2026 · 21:12hs
Sarmiento ganó de local este martes.

Prensa Sarmiento.

Sarmiento ganó de local este martes.

Luego de su primer triunfo desde su regreso a Primera, Estudiantes de Río Cuarto no pudo conseguir su segunda victoria consecutiva en el Apertura y perdió 1 a 0 ante Sarmiento de Junín en el estadio Eva Perón por la octava fecha del Grupo B. Junior Marabel marcó el gol de penal para el local.

El equipo de Iván Delfino venía de superar con autoridad a Huracán y no pudo sumar ante un rival que también pelea por engrosar su promedio y salir de los puestos del fondo.

Unión ganó de visitante.

Unión de Santa Fe sorprendió a Sarmiento en Junín

Thaiel Peralta marcó dos goles para Huracán.

Huracán detuvo el andar ganador de Belgrano

Sarmiento Estudiantes puntos Junín
Noticias relacionadas
El Federal A comenzará el 22 de marzo.

Se conoció el fixture del Federal A

San Benito de Paraná debía disputar como local la revancha de la Copa Entre Ríos Femenina, pero por la medida de la Federación Entrerriana de Fútbol deberá esperar.

La Federación Entrerriana de Fútbol se adhiere al paro de la AFA

Franco Colapinto buscará un buen resultado este fin de semana en Melbourne.

Los horarios que tendrá el debut de Franco Colapinto en Australia

Atlético de Madrid sufrió una goleada, pero eliminó a Barcelona y jugará la final.

Atlético de Madrid sufrió una goleada, pero eliminó a Barcelona y jugará la final

Ver comentarios

Lo último

Gualeguaychú: Papelitos es la ganadora 2026 del Carnaval del País y se consagró pentacampeona

Gualeguaychú: Papelitos es la ganadora 2026 del Carnaval del País y se consagró pentacampeona

Huracán detuvo el andar ganador de Belgrano

Huracán detuvo el andar ganador de Belgrano

Sarmiento lo ganó desde el arranque y sumó tres puntos de oro ante Estudiantes (RC)

Sarmiento lo ganó desde el arranque y sumó tres puntos de oro ante Estudiantes (RC)

Ultimo Momento
Gualeguaychú: Papelitos es la ganadora 2026 del Carnaval del País y se consagró pentacampeona

Gualeguaychú: Papelitos es la ganadora 2026 del Carnaval del País y se consagró pentacampeona

Huracán detuvo el andar ganador de Belgrano

Huracán detuvo el andar ganador de Belgrano

Sarmiento lo ganó desde el arranque y sumó tres puntos de oro ante Estudiantes (RC)

Sarmiento lo ganó desde el arranque y sumó tres puntos de oro ante Estudiantes (RC)

Se conoció el fixture del Federal A

Se conoció el fixture del Federal A

Hallaron restos biológicos en el volcadero municipal

Hallaron restos biológicos en el volcadero municipal

Policiales
Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Narcotráfico: revelan que Airaldi tenía una pista de aterrizaje, armas, dólares y policías a su servicio

Narcotráfico: revelan que Airaldi tenía una pista de aterrizaje, armas, dólares y policías a su servicio

Ruta 12: un hombre murió al caer su auto debajo de un puente

Ruta 12: un hombre murió al caer su auto debajo de un puente

Un voraz incendio afectó un depósito de un supermercado de Concordia

Un voraz incendio afectó un depósito de un supermercado de Concordia

Recuperan partes de una campana robada y esclarecen hurto en la Basílica de Victoria

Recuperan partes de una campana robada y esclarecen hurto en la Basílica de Victoria

Ovación
Se conoció el fixture del Federal A

Se conoció el fixture del Federal A

Atlético de Madrid sufrió una goleada, pero eliminó a Barcelona y jugará la final

Atlético de Madrid sufrió una goleada, pero eliminó a Barcelona y jugará la final

Huracán detuvo el andar ganador de Belgrano

Huracán detuvo el andar ganador de Belgrano

Sarmiento lo ganó desde el arranque y sumó tres puntos de oro ante Estudiantes (RC)

Sarmiento lo ganó desde el arranque y sumó tres puntos de oro ante Estudiantes (RC)

AFA ratificó el paro para el fin de semana

AFA ratificó el paro para el fin de semana

La provincia
Gualeguaychú: Papelitos es la ganadora 2026 del Carnaval del País y se consagró pentacampeona

Gualeguaychú: Papelitos es la ganadora 2026 del Carnaval del País y se consagró pentacampeona

Hallaron restos biológicos en el volcadero municipal

Hallaron restos biológicos en el volcadero municipal

Santa Elena: rescatan a una mujer de 82 años en estado de abandono y vulnerabilidad

Santa Elena: rescatan a una mujer de 82 años en estado de abandono y vulnerabilidad

El Festival 8M Un río de voces llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

El Festival 8M "Un río de voces" llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

Presentaron la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay

Presentaron la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay

Dejanos tu comentario