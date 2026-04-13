Tomás Attis tuvo su premio con la camiseta de Patronato

Una lesión retrasó su bautismo con la camiseta de Patronato. En su segundo encuentro en el 11 Inicial Tomás Attis anotó un gol que valieron tres puntos.

Tomás Attis fue uno de los primeros jugadores en acordar su llegada a Patronato para afrontar la temporada 2026 de la Primera Nacional. El delantero nacido en Las Junturas, Córdoba, firmó su vínculo por un año con la entidad de barrio Villa Sarmiento en los últimos días del 2025 tras una destacada performance en Sportivo Belgrano de San Francisco.

Una lesión muscular lo llevó a ceder terreno durante la pretemporada. Haber perdido ritmo en la preparación le demandó mayor tiempo en su puesta a punto. Su estreno con la camiseta del Rojinegro se produjo casi cuatro meses de haber disputado su último encuentro oficial.

El 22 de marzo el punta, de 26 años, tuvo su bautismo en el Santo para disputar el último cuarto de hora de la victoria ante Colegiales por 2 a 0. Dos semanas después integro el 11 inicial. En su segundo juego como titular devolvió la confianza con su mejor aliado: anotó el gol que decretó el triunfo de Patronato ante Almagro por 1 a 0, en el estadio del Tricolor.

El testimonio de Tomás Attis

“Estuve mucho tiempo afuera de un campo de juego. Fueron meses bastante duro para mi y toda mi familia. El gol es la recompensa de no haber parado. Además los chicos hicieron un gran esfuerzo también. Durante el tiempo que estuve lesionado me respaldaron y eso es importante”, resaltó Attis, en declaraciones a La Fiesta del Fútbol.

El triunfo del elenco de barrio Villa Sarmiento significó la salida del equipo de los puestos de descenso. El festejo final de los protagonistas fue un grito de desahogo. “Venimos sufriendo mucho”, admitió Attis. El partido contra Almagro era para ganarlo por más de un gol y no terminar sufriendo tanto. Tuvimos nuestras posibilidades como ellos también tuvieron las suyas. Hicimos un gran partido. En Jujuy habíamos cambiado un poco la cara, había tenido muchas situaciones, pero no pude convertir. Esta vez se me dio”, agradeció el delantero surgido del semillero de Belgrano de Córdoba.

La planilla del encuentro indica que la diferencia en el marcador fue mínima. Patronato elaboró situaciones para ampliar distancia, pero las buenas respustas del arquero del Tricolor lo impidió. “Dominamos, pero sufrimos sobre el final porqué la expulsión de Fede (Bravo) nos condicionó”, recalcó el goleador de la jornada. “Pudimos sacarlos adelante. Es importante jugar con este escenario en esta categoría. Y terminar con el arco en cero es determinante”, añadió.

Por otro lado, Attis aclaro que el cambio de postura no obedeció a la salida de Rubén Forestello de la conducción técnica, sino que interpretó que el equipo venía evolucionando en los capítulos anteriores. “Venimos trabajando desde la pretemporada. Esto no es magia. El mejor rendimiento no se consigue de un día para otro, sino que es trabajo constante. En una semana no se si cambia tanto, sino que lo venimos haciendo a medida que iban pasando las fechas. Ahora se nos dio el triunfo que es lo que queríamos”, explicó.

Próximo juego de Patronato

Patronato retornará al estadio Grella este fin de semana luego de haber disputado los últimos dos encuentros en condición de visitante. Se reencontrará con su público cuando reciba a Deportivo Maipú de Mendoza por la décima fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B.

Este juego había sido programado en un principio para el próximo domingo a las 16. Sin embargo el Superclásico del fútbol que animarán el domingo a partir de las 17 River Plate y Boca Juniors modificó la cartelera en barrio Villa Sarmiento. En consecuencia, el duelo entre el Santo y el Botellero se adelantó para el sábado a las 20.