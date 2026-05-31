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Autos 0KM: cayó 25,6% interanual la venta, en mayo

La venta de autos 0km cayó 25,6% interanual en mayo y sumó el segundo declive seguido. El patentamiento está 9,7% por debajo del 2025, según Acara

31 de mayo 2026 · 11:09hs
La venta de autos 0km cayó 25

La venta de autos 0km cayó 25,6% interanual en mayo y sumó el segundo declive seguido. El patentamiento está 9,7% por debajo del 2025, según Acara
La venta de autos 0km cayó 25

La venta de autos 0km cayó 25,6% interanual en mayo y sumó el segundo declive seguido. El patentamiento está 9,7% por debajo del 2025, según Acara
La venta de autos 0km cayó 25

La venta de autos 0km cayó 25,6% interanual en mayo y sumó el segundo declive seguido. El patentamiento está 9,7% por debajo del 2025, según Acara

El patentamiento de autos cayó 25,6% interanual durante mayo, hasta las 41.921 unidades, y retrocedió más de un 12% mensual, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

El descenso de mayo respecto al mismo mes de 2025 significó que se vendieron 14.398 vehículos menos que los 56.319 registrados hace un año. En la comparación mensual se produjo un declive del 12,2%, ya que en abril se habían patentado 47.564 rodados.

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Autos 0KM ventas Acara 1

De esta forma, en los cinco meses acumulados del año se patentaron 247.187 unidades, lo que representa un 9,7% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 273.819 vehículos.

Al analizar la performance del mes pasado, el presidente de Acara, Sebastián Beato, sostuvo que "el mercado automotor continuó en mayo con una clara desaceleración interanual, la demanda se mantiene con cautela y muy selectiva al momento de concretar las operaciones".

Asimismo, hizo referencia al ingreso de nuevos competidores al indicar que "ha cambiado la composición del mercado con la llegada de nuevas marcas y modelos que hoy despiertan la atención del público y han generado una oferta muy amplia y competitiva".

Autos 0KM ventas Acara

Por otro lado, remarcó que "otros temas clave, en los que vamos a seguir trabajando, son la carga impositiva, que sigue siendo mayor al 50% del costo de un vehículo, las tasas de financiación, que necesitamos que sigan a la baja, y los costos bancarios, que inciden mucho en las operaciones", dijo a NA.

Al respecto, Beato aseguró que “son aspectos que se vuelven vitales en momentos donde hay menor venta y más competencia y donde sostener nuestras estructuras se vuelve más difícil”.

En este escenario, afirmó que “las concesionarias continuamos desempeñando un rol central para mantener el nivel de actividad, acompañando al cliente con promociones, alternativas de financiación, previsibilidad y confianza en la decisión de compra, porque hoy se analiza quién está detrás de cada marca, quién la importa y quién respondería en caso de cualquier problema en la postventa”.

Autos 0KM ventas Acara Concesionarias

Sobre este punto, el dirigente expresó que “ahí también se juega nuestra confianza y se abre una oportunidad para la red comercial, y quisiera insistir en que la gente aproveche este momento porque va a encontrar en los concesionarios oficiales promociones muy convenientes y estímulos para poder capitalizarlas”.

Entre las marcas, Toyota lideró nuevamente en el quinto mes del año con 5.760 unidades vendidas, seguida por Volkswagen (4.954) y Fiat completó el podio (4.607). Por detrás aparecen Ford (4.030), Chevrolet (3.438), Renault (2.508), Peugeot (2.506), BYD (1.701), Citroën (1.379) y Jeep (914).

En relación con los modelos, el liderazgo de patentamientos sigue siendo de la Toyota Hilux con 2.309 unidades, seguida por la Ford Ranger en el segundo lugar con 1.672 unidades patentadas, y el podio lo completó el Fiat Cronos con 1.627 unidades registradas.

Autos impuestos Toyota Hilux.jpg

Ranking de patentamiento de modelos en mayo

  • Toyota Hilux: 2.309
  • Ford Ranger: 1.672
  • Fiat Cronos: 1.627
  • Ford Territory: 1.589
  • Peugeot 208: 1.279
  • Volkswagen Amarok: 1.172
  • Chevrolet Onix: 1.156
  • Toyota Yaris Cross: 1.034
  • Chevrolet Tracker: 1.006
  • Volkswagen Tera: 987

autos venta mayo ACARA
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