Patronato cerrará la fecha fuera de zona de descenso

Los resultados de la novena jornada de la Primera Nacional ubicaron a Patronato fuera de los puestos de descenso.

La victoria que Patronato edificó el sábado en su visita a Almagro y los resultados registrados este domingo en el marco de la novena fecha de la Primera Nacional le permitieron al Rojinegro finalizar la jornada fuera de los puestos de de descenso.

El capítulo fue positivo desde la jornada inaugural. El elenco de barrio Villa Sarmiento fue uno de los protagonista de este acto. Bajo la conducción técnica interina de Marcelo Candia, un hombre de la casa, derrotó 1 a 0 a Almagro.

Este resultado provocó un fuerte impulso del Santo en las posiciones de la Zona B. Escaló desde el 17° al 14° escalón, pero con la posibilidad de retornar a puesto de descenso. Los marcadores registrado este domingo evitaron ese escenario.

Los juegos del domingo de la novena fecha de la Primera Nacional

Deportivo Maipú derrotó a Colegiales por 3 a 1 en el encuentro que marcó el inicio del entrenador Mariano Echeverría. El Botellero será el próximo rival de Patronato.

Este marcador le permitió al conjunto Cuyano subir un lugar en la tabla, pero no despegará de los puestos de descenso. El Tricolor de Munro está en el último tablón de las posiciones.

Por otro lado, Chacarita derrotó 2 a 0 a Gimnasia y Tiro de Salta. San Martín de Tucumán superó 2 a 0 a Güemes en Santiago del Estero. Además, Temperley y Quilmes empataron 3 a 3.

Por su parte, Gimnasia de Jujuy se transformo en el flamante líder de la Zona B. Trepó a la cima al derrotar 2 a 1 a Agropecuario, en Carlos Casares.

Como sigue la fecha

Este lunes completarán, desde las 20, Tristán Suárez-Atlético Rafaela. A las 21 cerrarán la fecha Martín de San Juan-Atlanta.

Las posiciones de la Zona que integra Patronato

Gimnasia (Jujuy) 18

Tristán Suárez 15

San Martín (Tucumán) 14

Nueva Chicago 14

Temperley 13

Midland 12

Quilmes 11

Atlético Rafaela 11

Gimnasia y Tiro (Salta) 11

Güemes 9

Almagro 8

Chacarita 8

Agropecuario 8

Patronato 8

Atlanta 7

San Martín (San Juan) 7

Deportivo Maipú 7

Colegiales 7