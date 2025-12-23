Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Tomás Attis es la cuarta incorporación de Patronato

El delantero de último paso por Sportivo Belgrano firmó contrato con Patronato hasta diciembre de 2026.

23 de diciembre 2025 · 17:52hs
Tomás Attis ya es jugador de Patronato.

Patronato continúa moviéndose en el mercado de pases de cara a la temporada 2026 de la Primera Nacional y ya tiene una cara nueva. Este martes el delantero Tomás Attis se convirtió en la cuarta incorporación del plantel que conduce Rubén Darío Forestello.

El atacante nacido en la localidad cordobesa de Las Junturas, de 26 años, viene de jugar en Sportivo Belgrano de San Francisco y llega a préstamo con opción de compra desde 9 de Julio de Rafaela.

Attis selló este martes su vínculo con con la entidad de barrio Villa Sarmiento hasta diciembre de 2026.

Las incorporaciones de Patronato

Attis es la cuarta cara nueva de Patronato. Anteriormente habían llegado Agustín Araujo, Franco Meritello y Federico Bravo.

Patronato Tomás Attis Sportivo Belgrano Primera Nacional








