Uno Entre Rios | Ovación | Tilcara

Tilcara venció a Los Caranchos y jugará la final por el ascenso

Este sábado, Tilcara venció 25-20 a Los Caranchos y avanzó a la final del Torneo Regional del Litoral 2025. El equipo paranaense buscará el ascenso al Top 10.

1 de noviembre 2025 · 17:15hs
Tilcara venció a Los Caranchos y jugará la final por el ascenso.

Tilcara venció a Los Caranchos y jugará la final por el ascenso.

Este sábado, Tilcara se clasificó a la final de la Segunda División del Torneo Regional del Litoral 2025 tras vencer 25-20 a Los Caranchos en El Quincho de la Ruta 18. El equipo paranaense mostró carácter y determinación, logrando un triunfo ajustado ante un rival exigente y asegurando su lugar en la definición por el ascenso al Top 10.

El partido fue intenso y vibrante de principio a fin, con ambos equipos intercambiando el dominio en el marcador. El conjunto dirigido por Guillermo Aguilera supo aprovechar sus oportunidades y, gracias a una defensa firme en los minutos finales, contuvo los embates del equipo santafesino, desatando la euforia de la hinchada en una cancha colmada y entregada al espectáculo.

Estudiantes derrotó a CRAR por la cuarta fecha del Torneo Regional del Litoral M19.

Están los semifinalistas del Torneo Regional del Litoral M19

Dos cabezazos y un golazo para que Aldosivi sueñe con la permanencia.

Dos cabezazos y un golazo para que Aldosivi sueñe con la permanencia

LEER MÁS: Con participación del paranaense Diego Correa, Argentina XV cayó frente a Munster

Tilcara superó a Los Caranchos y logró el pase a la final

Embed

Con este resultado, el Verde se prepara para la final que se disputará el próximo sábado, donde buscará consolidar su ascenso al Top 10. En la definición enfrentará a Universitario de Rosario, que venció 36-32 a Alma Juniors en la otra semifinal. El partido se jugará en el Cuatro Hectáreas del Jockey Club de Rosario, antes de la final del Top 9. El equipo llega con confianza y determinación, listo para dar otro gran paso en la temporada y seguir dejando en alto el rugby paranaense.

Tilcara Torneo Regional del Litoral Los Caranchos
Noticias relacionadas
Diego Simonet y el fin de una era: Decidí terminar esta etapa con los Gladiadores

Diego Simonet y el fin de una era: "Decidí terminar esta etapa con los Gladiadores"

Con participación del paranaense Diego Correa, Argentina XV cayó frente a Munster.

Con participación del paranaense Diego Correa, Argentina XV cayó frente a Munster

Messi debutó como comentarista junto a Davo y La Cobra: chicanas, preguntas curiosas y una Pulga desatada

Messi debutó como comentarista junto a Davo y La Cobra: chicanas, preguntas curiosas y una Pulga desatada

Julián Álvarez y Thiago Almada, figuras en la goleada del Atlético de Madrid ante Sevilla

Julián Álvarez y Thiago Almada, figuras en la goleada del Atlético de Madrid ante Sevilla

Ver comentarios

Lo último

Tilcara venció a Los Caranchos y jugará la final por el ascenso

Tilcara venció a Los Caranchos y jugará la final por el ascenso

Dos cabezazos y un golazo para que Aldosivi sueñe con la permanencia

Dos cabezazos y un golazo para que Aldosivi sueñe con la permanencia

Diego Simonet y el fin de una era: Decidí terminar esta etapa con los Gladiadores

Diego Simonet y el fin de una era: "Decidí terminar esta etapa con los Gladiadores"

Ultimo Momento
Tilcara venció a Los Caranchos y jugará la final por el ascenso

Tilcara venció a Los Caranchos y jugará la final por el ascenso

Dos cabezazos y un golazo para que Aldosivi sueñe con la permanencia

Dos cabezazos y un golazo para que Aldosivi sueñe con la permanencia

Diego Simonet y el fin de una era: Decidí terminar esta etapa con los Gladiadores

Diego Simonet y el fin de una era: "Decidí terminar esta etapa con los Gladiadores"

Con participación del paranaense Diego Correa, Argentina XV cayó frente a Munster

Con participación del paranaense Diego Correa, Argentina XV cayó frente a Munster

Messi debutó como comentarista junto a Davo y La Cobra: chicanas, preguntas curiosas y una Pulga desatada

Messi debutó como comentarista junto a Davo y La Cobra: chicanas, preguntas curiosas y una Pulga desatada

Policiales
La Paz: tres hombres atacaron a funcionaria policial que estaba de guardia

La Paz: tres hombres atacaron a funcionaria policial que estaba de guardia

Allanamientos en Concordia: murió su madre, lo amenazaron y exigieron que siga ocultando la droga

Allanamientos en Concordia: murió su madre, lo amenazaron y exigieron que siga ocultando la droga

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Homicidio de Jazmín González: piden peritar el celular de un imputado

Homicidio de Jazmín González: piden peritar el celular de un imputado

Daniel Tavi Celis fue alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú

Daniel Tavi Celis fue alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú

Ovación
Tilcara venció a Los Caranchos y jugará la final por el ascenso

Tilcara venció a Los Caranchos y jugará la final por el ascenso

Dos cabezazos y un golazo para que Aldosivi sueñe con la permanencia

Dos cabezazos y un golazo para que Aldosivi sueñe con la permanencia

Messi debutó como comentarista junto a Davo y La Cobra: chicanas, preguntas curiosas y una Pulga desatada

Messi debutó como comentarista junto a Davo y La Cobra: chicanas, preguntas curiosas y una Pulga desatada

Diego Simonet y el fin de una era: Decidí terminar esta etapa con los Gladiadores

Diego Simonet y el fin de una era: "Decidí terminar esta etapa con los Gladiadores"

Con participación del paranaense Diego Correa, Argentina XV cayó frente a Munster

Con participación del paranaense Diego Correa, Argentina XV cayó frente a Munster

La provincia
Entre Ríos: sábado con máximas de 26° y cielo nublado

Entre Ríos: sábado con máximas de 26° y cielo nublado

Día de los Fieles Difuntos: las florerías de Paraná se preparan para un mayor movimiento

Día de los Fieles Difuntos: las florerías de Paraná se preparan para un mayor movimiento

Tras la reunión con Javier Milei, Rogelio Frigerio aclaró que la discusión por recursos sigue

Tras la reunión con Javier Milei, Rogelio Frigerio aclaró que "la discusión por recursos sigue"

El Gobierno nacional le transferirá $48 mil millones para la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos

El Gobierno nacional le transferirá $48 mil millones para la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos

El Hospital Escuela de Salud Mental inauguró un mural

El Hospital Escuela de Salud Mental inauguró un mural

Dejanos tu comentario