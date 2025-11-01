Tilcara venció a Los Caranchos y jugará la final por el ascenso Este sábado, Tilcara venció 25-20 a Los Caranchos y avanzó a la final del Torneo Regional del Litoral 2025. El equipo paranaense buscará el ascenso al Top 10. 1 de noviembre 2025 · 17:15hs

Tilcara venció a Los Caranchos y jugará la final por el ascenso.

Este sábado, Tilcara se clasificó a la final de la Segunda División del Torneo Regional del Litoral 2025 tras vencer 25-20 a Los Caranchos en El Quincho de la Ruta 18. El equipo paranaense mostró carácter y determinación, logrando un triunfo ajustado ante un rival exigente y asegurando su lugar en la definición por el ascenso al Top 10.

El partido fue intenso y vibrante de principio a fin, con ambos equipos intercambiando el dominio en el marcador. El conjunto dirigido por Guillermo Aguilera supo aprovechar sus oportunidades y, gracias a una defensa firme en los minutos finales, contuvo los embates del equipo santafesino, desatando la euforia de la hinchada en una cancha colmada y entregada al espectáculo.

LEER MÁS: Con participación del paranaense Diego Correa, Argentina XV cayó frente a Munster Tilcara superó a Los Caranchos y logró el pase a la final Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Club Tilcara (@clubtilcara) Con este resultado, el Verde se prepara para la final que se disputará el próximo sábado, donde buscará consolidar su ascenso al Top 10. En la definición enfrentará a Universitario de Rosario, que venció 36-32 a Alma Juniors en la otra semifinal. El partido se jugará en el Cuatro Hectáreas del Jockey Club de Rosario, antes de la final del Top 9. El equipo llega con confianza y determinación, listo para dar otro gran paso en la temporada y seguir dejando en alto el rugby paranaense.