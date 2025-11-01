Este sábado, el Cuatro Hectáreas del Jockey Club de Rosario será escenario de las semifinales del Torneo Regional del Litoral 2025, con duelos imperdibles.

El Cuatro Hectáreas se viste de rugby: llega la gran jornada de semifinales del Torneo del Litoral 2025.

Este sábado, el Cuatro Hectáreas del Jockey Club de Rosario será el epicentro del rugby del litoral con las semifinales del Torneo Regional del Litoral 2025 . Una jornada cargada de emoción, pasión y duelos imperdibles, donde cada tackle, cada try y cada detalle táctico podrán definir quiénes darán el paso a la gran final del torneo.

La actividad abrirá a las 14.30 con los cruces de la Segunda División. En una de las semifinales, Universitario de Rosario se medirá ante Alma Juniors, con arbitraje de Bruno Masetti y la asistencia de Joaquín Díaz y Fernando Giumelli.

Se juegan las semifinales del Torneo Regional del Litoral 2025

Embed

Los rosarinos saldrán con Tobías Tasca, Ignacio Rodríguez, Nicolás Montero, Joaquín Stilling, Uriel Pozzo, José Montero, Gregorio Cuello, Manuel Todaro, Ignacio Zabella, Pedro González Fresneda, Federico Cámpora, Ignacio Todaro, Iñaki Gariboldo, Jeremías Floridia y Luciano Rovetto. En el banco estarán Gonzalo Chiani, Lautaro Isabella, Nehuén Rojas, Tomás Mengoni, Facundo Cuello, Manuel González, Juan I. Rodríguez y Marcos Auguste. El equipo es dirigido por Guillermo Isabella.

Alma Juniors definirá su formación en las próximas horas, pero se espera un encuentro parejo y disputado entre dos equipos que llegan con ambiciones renovadas.

A la misma hora, Tilcara se enfrentará a Los Caranchos, con el entrerriano Joaquín Zapata como árbitro principal, acompañado por Federico González y Facundo Puntillo.

El conjunto paranaense presentará a Valentino Sigura, Bruno Stoppello, Roberto Figueroa, Andrés Schroeder, Germán Savio (capitán), Justo Seghezzo, Franco Benítez, Juan I. Casalongue, Manuel Massoni, Tomás Sigura, Santino Dapit, Renzo Manetti, Álvaro Arias, Renzo Elías y Giuliano Piaggio. En el banco estarán Nicolás Montes, Brian Perrone, Johan Retamoso, Justo Seghezzo, Francisco Duche, Augusto Castiglioni, Agustín Lacunza y Justo Ibaquez. El equipo es dirigido por Guillermo Aguilera.

Por su parte, Los Caranchos llegarán con un XV integrado por Mateos Palacios, Francisco Fernández, Maximiliano Espíndola, Juan I. González (capitán), Franco González, Luca Bonardi, Quimey Cortines, Juan C. Vera, Franco Kondratavicius, Tomás Tejeda, Manuel Palena, Bautista Fava, Benjamín Ordiz, Manuel Ordiz y Gonzalo Fraga. El equipo es dirigido por Ramiro Tejeda, Gonzalo Tejeda y Lucas Catáneo.

Desde las 17, el rugby del litoral elevará su temperatura con la primera semifinal del Top 9, que enfrentará a Estudiantes de Paraná y Duendes RC. Federico Longobardi será el árbitro principal, acompañado por Lucas Palacios y Tadeo Hereñú, con Franco Intilangelo y Juan M. González como jueces de línea, y Juan P. Spirandelli en el TMO.

Estudiantes saldrá al campo con Valentín Haiek, Ramiro Gurovich, Francisco Floreán, Álvaro Ferreyra, Facundo Ferrer, Juan Mernes (capitán), Felipe Villagrán, Basilio Cañas, Simón Bollo, Máximo Cañas, Augusto Perrén, Bruno Heit, Mateo Santana, Franco Rossetto y Tomás Ferreyra. El equipo es dirigido por Pedro Fontanetto.

Del otro lado, Duendes RC presentará a Mateo Negroni, Bernardo Lis, Bautista Federico, Federico Ciancio, Nicolás Sánchez Gómez, Ignacio Gandini, Jeremías Delmastro, Giuliano Buffarini (capitán), Valentín Larrazabal, Valentino Dicapua, Marcos Simioni, Guido Chesini, Martín Pellegrino, Gino Dicapua y Giuliano Francescangelli. En el banco estarán Tomás Tenaglia, Francisco Angaroni, Federico Rodríguez, Matías Landi, Rafael Gietz, Julián Denhoff, Santiago Cáceres y Juan I. Araujo. El equipo es dirigido por Sebastián Ferraro.

La gran jornada se cerrará a las 19.15 con el esperado clásico entre Jockey Club de Rosario y GER, que promete una verdadera batalla por el pase a la final. El árbitro será Emilio Traverso, acompañado por Facundo Gorla y Mateo Ciaccio, con Fabián Prats y Pablo Solari como jueces de línea, y Mauro Rivera en el TMO.

Jockey, que buscará aprovechar su localía en el Cuatro Hectáreas, presentará a Jano Fanjul, Alejo Pereira Tauzy, Alfredo Gálvez, Agustín Cansino, Ignacio Gallo, Stefano Costa, Joaquín Fontana, Ignacio Villegas, Lucio Cucchiara, Teo Castiglioni, Gerónimo Galli, Tomás Morales, Andrés Speziali, Franco Giudice y Ramiro Picotto. El equipo es dirigido por Federico Amelong.

GER alineará a Joaquín Horcadda, Juan De Torres, Pedro Annunziata, Joaquín Ferreyra, Ramiro Guraya, Joaquín Fontanarrosa, Joaquín Seoane, Ignacio Villegas Torra (capitán), Felipe Costa, Teo Castiglioni, Gerónimo Galli, Andrés Speziali, Tomás Morales Raffe, Franco Giudice y Ramiro Picotto. En el banco estarán Ignacio Palillo, Franco Palillo, Nicolás Silva, Ciro Secoff, Joaquín Seoane, Nicolás Palillo, Nahuel Duarte y Magyn Gallay. El equipo es dirigido por Hernán Dinucci.

Con duelos que prometen intensidad, táctica y emociones al límite, el Cuatro Hectáreas se vestirá de gala para vivir una jornada inolvidable. El Torneo Regional del Litoral 2025 entra en su etapa decisiva, y el sábado rosarino promete ser una verdadera fiesta del rugby, con los mejores equipos de la región en busca de la gloria.