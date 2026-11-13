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Confirmaron la Fiesta Nacional de la Citricultura en Concordia

Del 4 al 6 de diciembre se realizará en Concordia la Fiesta Nacional de la Citricultura. Próximamente se conocerá la grilla de artistas.

13 de noviembre 2026 · 09:02hs
Se trata del evento cultural más convocantes que se realiza desde hace 48 años en Concordia. 

Se trata del evento cultural más convocantes que se realiza desde hace 48 años en Concordia. 

Desde la Municipalidad de Concordia informaron que el Parque Central Viñedos Moulins será el escenario de una nueva edición de uno de los eventos más representativos de la ciudad. Durante los días 4, 5 y 6 de diciembre, la ciudad vivirá tres jornadas con la Expo Citrus, artistas nacionales, propuestas gastronómicas y actividades para disfrutar en familia. El acceso general será libre y gratuito durante las tres jornadas.

Fiesta Nacional de la Citricultura.

Fiesta Nacional de la Citricultura.

El evento es organizado de manera conjunta por la Municipalidad de Concordia, la Asociación de Citricultores y representantes del sector privado, con el acompañamiento del Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR).

La celebración reunirá música, cultura, sabores y tradiciones en una propuesta pensada para toda la comunidad y para quienes visiten la ciudad. La Expo Citrus tendrá un espacio destacado, con la participación de productores, empresas e instituciones, además de jornadas técnicas y actividades vinculadas a la citricultura.

Próximamente se conocerá la grilla de artistas

Además de la programación artística, que se dará a conocer en los próximos días, el predio contará con distintos servicios y alternativas para el público, entre ellas la posibilidad de acceder a sillas y a un sector VIP.

Con una trayectoria que forma parte de la identidad de Concordia, la Fiesta Nacional de la Citricultura vuelve a ser un punto de encuentro para celebrar las raíces, las tradiciones y el espíritu de una ciudad profundamente ligada a la citricultura. Tres días para compartir, disfrutar y vivir una de las celebraciones más importantes del calendario local.

Concordia Citricultura Artistas
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