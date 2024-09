TC: en Paraná, Mariano Werner llegará con mejoras

Mariano Werner.jpg Mariano Werner buscará destacarse en Paraná.

Mariano Werner afronta el segundo capítulo de la Copa de Oro con la expectativa de recuperar el protagonismo que tuvo en el inicio del torneo y poder empezar a descontar la amplia diferencia que sacó el líder Julián Santero (Ford Mustang). El campeón vigente trabajó junto a su equipo, el Fadel Werner Competición, sobre distintos aspectos del Ford Mustang que presentará algunas novedades en la 12ª fecha del certamen.

Werner, con mejoras en Paraná

“Estamos penando por derecho, así que hay que seguir trabajando”, le había dicho Werner a SoloTC después de la carrera puntana, donde llegó 9° en pista (a más de 18 segundos del líder Santero) y luego quedó sexto producto de las exclusiones por Técnica. En ese sentido, el motorista Rody Agut pudo encontrar el problema que lo afectó en la apertura de la Copa en San Luis y le impidió ser veloz en lo recto, donde algunos de sus rivales estuvieron muy sólidos.

Por otro lado, el piloto entrerriano junto con Agut y el ingeniero Alejandro Saparrat, decidieron empezar a usar desde Paraná la nueva caja de velocidades Sadev que la ACTC autorizó a comienzos de agosto. El elemento de origen francés fue probado por el equipo en el último test privado que hicieron en La Plata el pasado 5 de septiembre, pero optaron por no usarla en la anterior fecha en San Luis. Según quienes la probaron hasta el momento, es más eficiente que la Saenz que el TC viene usando desde hace más de dos décadas.

Por último, más allá de las cuestiones mecánicas y técnicas, el Ford Mustang de Werner lucirá distinto en la cita entrerriana. Las partes blancas en la decoración del auto irán en plateado y alguna variación de color más. “El cambio en el ploteo fue para poner algo distinto en Paraná”, fue la explicación de Marcelo Occhionero, titular del Memo Corse.

Werner llega a la segunda fecha de la Copa de Oro en el tercer lugar, a 28,5 puntos del líder Julián Santero, y sabe que debe empezar a descontar puntos gordos si quiere llegar al Gran Premio Coronación en La Plata con chances reales de retener la corona del Turismo Carretera.

Ventas de entradas

El boleto general parte de los 30.000 pesos para cualquiera de los cuatro accesos (puertas 1, 2, 3 y 4). Mientras que el ticket preferencial de boxes vale 50.000 pesos, estacionamiento no incluido. Las entradas anticipadas se adquieren mediante la página web de passline y no hay límite respecto a la cantidad. Además, hay 3 y 6 cuotas sin interés. Con el abono de un boleto se puede disfrutar de los 3 días de actividad, es decir que una entrada sirve desde el viernes 27 de septiembre hasta el domingo 29 y no necesita abonarse nuevamente.

Menores de 11 años no abonan entrada en sectores generales. Lo mismo sucede con las personas con discapacidad que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Mientras que mujeres y jubilados abonan entrada. Por otro lado, los valores del estacionamiento son los siguientes: 20.000 pesos para vehículos livianos, 50.000 pesados y casas rodantes; mientras que las motos pagan 6.000 pesos.